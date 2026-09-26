Kotimaisten omenoiden sesonki on parhaimmillaan, joten nyt kannattaa leipoa herkullinen omenapiirakka!
Omenapiirakka kuuluu syksyyn, ja herkusta löytyy lähes yhtä monta versiota kuin leipojaakin. Kokosimme yhteen kolme suosittua omenapiirakkaohjetta, jotka sopivat täydellisesti omenasesonkiin.
Maisemakahvilan omenapiirakka
Supersuosittu Maisemakahvilan piirakka tunnetaan alun perin raparperiversiona, mutta Katariina Pylsyn hittiohje taipuu mainiosti myös omenapiirakaksi. Pääraaka-ainetta voikin vaihdella sesongin mukaan – syksyllä piirakkaan kannattaa sujauttaa omenoita.
Nappaa ohje: Maisemakahvilan piirakka
Hanna Sumarin tyrmäävän hyvä omenapiirakka
Nyt on herkkua! Testaa Hanna Sumarin omenapiirakka.Hanna Sumari
Hanna Sumarin omenapiirakan juju on paistamisessa: erityisen mehevä lopputulos syntyy valurautapannussa, joka jakaa lämpöä tasaisesti. Piirakan makua syventää lisäksi loraus konjakkia, jonka voi halutessaan korvata esimerkiksi calvadosilla, rommilla tai viskillä. Tavallinen piirakkavuokakin käy.
Nappaa ohje: Hanna Sumarin tyrmäävän hyvä omenapiirakka
Satu Koiviston somenapiirakka
Somenapiirakan salaisuus piilee mantelijauhoissa.Satukoivisto.fi
Satu Koiviston somenapiirakka nousi jo vuonna 2019 valtavaksi somehitiksi, ja sitä on ylistetty jopa maailman parhaaksi. Ohjeen suosio ei ole hiipunut: syksyllä 2024 kävijäryntäys jopa kaatoi Koiviston blogisivut. Piirakan erityisen mehevän, lähes karamellisoituneen pohjan salaisuus on mantelijauho.
Nappaa ohje: Omenapiirakka – Sadun ylistettyä somenapiirakkaa rakastavat kaikki