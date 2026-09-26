Suomen miesten lentopallomaajoukkueen tie kohti finaalia katkesi välierässä, kun Ranska oli parempi erin 3-1. Veljekset sai jo ennen ottelua jobinpostia passari Fedor Ivanovin loukkaantumisen myötä.

Suomi nousi avauserän tappion jälkeen vielä hyvin mukaan taisteluun voittaen kakkoserän pistein 25-18. Seuraavat kaksi erää Ranska oli kuitenkin todella vahva, eikä jättänyt Suomelle sanansijaa.

– Ei ollut meidän paras ottelu. Passarikin loukkaantui tuohon alkuun, varmaan pikku shokki siitä. Santeri (Välimaa) pelasi hyvin. Ei se siitä jäänyt kiinni. Ei vaan tänään riittänyt. Ei päästy parhaaseen vireeseen, Veikka Lindqvist totesi MTV Urheilulle.

– Kyllä se harmittaa ja pysäyttää hetkeksi. Jokainen oli varmaan muutaman sekunnin shokissa, mutta näitä sattuu, Lindqvist sanoi Ivanovin loukkaantumisesta.

Ivanov astui alkulämmittelyssä ranskalaispelaajan jalan päälle ja loukkaantui. Suomen Lentopallolitto tiedotti välierätappion jälkeen, että 245 maaottelua pelannut 37-vuotias Eemi Tervaportti matkustaa lauantaiaamuna Istanbulista Milanoon ja on mukana Sloveniaa vastaan pelattavassa pronssiottelussa. Se käynnistyy kello 18.

Pääkuvan videolla Veikka Lindqvistin haastattelu. Alla Nooa Marttilan haastattelu.