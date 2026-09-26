Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi EM-välierässä Ranskalle erin 1-3. Alkulämmittelyissä loukkaantunutta Fedor Ivanovia paikannut Santeri Välimaa avasi MTV Urheilulle, mistä Suomen pelaamisessa kiikasti.

Lue myös:

Ivanov loukkaantui astuttuaan ranskalaispelaajan jalan päälle ja joutui jäämään sivuun kamppailusta. Tilalle lauantain pronssiotteluun hälytettiin kokenut Eemi Tervaportti. Välimaa harmitteli maajoukkuetoverinsa kohtaloa.

– Tosi pahoillaan hänen puolestaan. Ei ole kiva joutua tuollaiseen tilanteeseen. Koko urasi odotat, että pääset pelaamaan tällaisia pelejä ja sitten käy tuolla tavalla. Olen todella kiitollinen jätkille. He olivat todella kärsivällisiä minun kanssani. Passari kun vaihtuu, niin samalla myös kaikki vaihtuu. Minun oli helppo olla kentällä, Välimaa totesi.

– Heidän (Ranskan) torjuntapuolustus oli aika rautaista. Siellä on sellaista yksilötaitoa, jolla he pitävät hienosti pallon hengissä. Oli heidän vastaanottohyökkäys varmastikin meitä parempi numerollisesti. Sanoisin, että meillä oli simppeleissä asioissa haasteita. Ei päästy ihan täydellisiin ja hienoihin paikkoihin hyökkäämään jatkopalloista. Siinä oli mielestäni iso ero joukkueissa, Välimaa summasi.

Suomi kohtaa lauantaina Slovenian EM-pronssiottelussa. Ottelu käynnistyy kello 18.