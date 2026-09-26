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Tästä syystä mies hankki yritykselle Mercedes Benz -merkkisen auton 185 000 euron hintaan ja BMW-merkkisen auton hintaan 43 000 euroa.

Tulehtuneet välit johtivat lopulta siihen, että automyyjä ilmoitti lopettavansa yhtiössä. Tätä ennen hän hankki liikkeeseen kuitenkin kaksi selvästi sovittua kalliimpaa autoa.

Yrityksen omistajat olivat kuitenkin riitaantuneet ajan mittaan, sillä automyyjänä toiminut 49-vuotias mies ei suostunut noudattamaan sopimuksia vaan hankki liikkeeseen jatkuvasti selvällä riskillä liian hintavia autoja.

Kaksi muuta osaomistajaa vastasivat muista tehtävistä ja toimivat muiden muassa yhtiön johtotehtävissä.

Keski-Suomessa toimivan käytettyjen autojen myyntiliikkeen omisti kolme miestä. Kaikilla oli oma tehtävänsä yhtiössä, 49-vuotiaan osaomistajan vastuulla oli muiden muassa käytettyjen autojen hankinta ja myynti.

Automyyjänä toiminut 49-vuotias mies ei suostunut noudattamaan sopimuksia vaan hankki liikkeeseen jatkuvasti selvällä riskillä liian hintavia autoja.

Automyyjänä toiminut 49-vuotias mies ei suostunut noudattamaan sopimuksia vaan hankki liikkeeseen jatkuvasti selvällä riskillä liian hintavia autoja.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Mies kertoi, että Mersu oli tarkoitus vaihtaa halvempiin autoihin, jotka liike olisi myynyt voitolla eteenpäin. Samoin olisi toimittu BMW:n kanssa, jos sitä ei olisi saatu liikkeelle muutoin.