Autokaupan osaomistaja sai rikostuomion, koska aiheutti yritykselle 87 000 euron tappiot arvoautokaupoilla.
Keski-Suomessa toimivan käytettyjen autojen myyntiliikkeen omisti kolme miestä. Kaikilla oli oma tehtävänsä yhtiössä, 49-vuotiaan osaomistajan vastuulla oli muiden muassa käytettyjen autojen hankinta ja myynti.
Kaksi muuta osaomistajaa vastasivat muista tehtävistä ja toimivat muiden muassa yhtiön johtotehtävissä.
Yritys myi pääasiassa alle 10 000 euron hintaisia käytettyjä autoja. Yrityksessä oli sovittu, että tätä kalliimpien autojen hankkimiseen 49-vuotias mies tarvitsee muiden osakkaiden luvan.
Yrityksen omistajat olivat kuitenkin riitaantuneet ajan mittaan, sillä automyyjänä toiminut 49-vuotias mies ei suostunut noudattamaan sopimuksia vaan hankki liikkeeseen jatkuvasti selvällä riskillä liian hintavia autoja.
Tulehtuneet välit johtivat lopulta siihen, että automyyjä ilmoitti lopettavansa yhtiössä. Tätä ennen hän hankki liikkeeseen kuitenkin kaksi selvästi sovittua kalliimpaa autoa.
Muut omistajat laskivat myöhemmin, että arvoautot aiheuttivat yhtiölle yli 100 000 euron tappiot.
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Automyyjä kiisti
Syyttäjä vaati automyyjälle rangaistusta luottamusaseman väärinkäytöstä. Autoliike vaati miestä korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset menetykset.
Automyyjä kiisti rikoksen. Hänen mukaansa liike tarvitsi kalliimpia autoja vetonauloiksi halvempien autojen rinnalle.
Tästä syystä mies hankki yritykselle Mercedes Benz -merkkisen auton 185 000 euron hintaan ja BMW-merkkisen auton hintaan 43 000 euroa.