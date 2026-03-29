Yrttinen hollandaisekastike sopii lisukkeeksi monelle kevään herkkuruoalle. Näin valmistat sen itse kokin vinkeillä!
Viiden jälkeen -ohjelman ensimmäisessä Mikko kokkaa -jaksossa valmistettiin pääsiäistä ajatellen kanaa, kasviksia ja yrttistä hollandaisekastiketta.
Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkio opasti Mikko Suursalmelle muun muassa, miten broilerin rintafileistä saa takuuvarmasti meheviä.
Lisäksi jaksossa opetettiin täydellisen hollandaisekastikkeen salat.
Vinkit onnistuneeseen hollandaisekastikkeeseen
Hollandaisekastikkeen voi valmistaa vesihauteessa, mutta rohkeat kotikokit tekevät sen suoraan kattilassa. Kastikkeen kuumentamisen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.
– Pitää olla todella varovainen, ettei saada kokkelia. Sitähän me emme halua, Norkio muistuttaa.
Kypsennyksen alkuvaiheessa on tärkeä vatkata aineksia kattilassa tasaisesti.
– Mitä enemmän saat siihen vaahtoa, sitä parempi rakenne saadaan kastikkeeseen.
