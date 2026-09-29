Englannin nuorisomaajoukkueissakin pelannut jalkapalloilija Courtney Meppen-Walter on kuollut 32-vuotiaana.

Suru-uutisen entisen pelaajansa kuolemasta ovat julkistaneet muun muassa englantilaisseurat Carlisle United ja Bury.

– Kaikki Carlisle Unitedissa ovat syvässä surussa entisen pelaajamme Courtney Meppen-Walterin menehtymisestä. Ajatuksemme ovat Courtneyn perheen ja ystävien luona tänä vaikeana aikana, Carlisle United kirjoitti.

Meppen-Walterin myös urallaan edustaman Nantwich Townin puheenjohtaja Jon Gold kuvaili pelaajan tehneen lähtemättömän vaikutuksen kaikkiin, joilla oli onni tavata hänet.

– Vaikka hänen elämäänsä mahtui valitettavasti myös synkkiä hetkiä, asioita, joita hän ei koskaan pyrkinyt peittelemään, tuntemamme Courtney oli täynnä positiivisuutta ja inspiraatiota, Gold kertoi muistokirjoituksessa.

Meppen-Walter pelasi aikanaan otteluita Englannin alle 17-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden maajoukkueissa. Hän oli myös suurseura Manchester Cityn akatemiapelaaja.

Vuonna 2013 hänet tuomittiin 16 kuukauden vankeuteen holtittomasta ajamisesta. Hän törmäsi syyskuussa 2012 autolla toiseen autoon, jossa olleet 32-vuotias mies ja hänen 37-vuotias sisarensa menehtyivät.

Manchester City purki tuomion jälkeen Meppen-Walterin sopimuksen, eikä hän lopulta pelannut Valioliigassa.

Puolustajana ja puolustavana keskikenttäpelaajana esiintyneen miehen aikuisura meni lähinnä Englannin alasarjoissa.