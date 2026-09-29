Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti pui monelta kantilta Valko-Venäjää vastaan Helsingissä pelattavaa kohuottelua.
Valko-Venäjän maajoukkue pelaa tänään tiistaina ensimmäistä kertaa Suomessa sinä aikana, kun Valko-Venäjän hallinnon tukema Venäjä on hyökkäyssotinut Ukrainassa.
Suomi ja Valko-Venäjä käyvät Helsingin Olympiastadionilla kello 19 käynnistyvän jalkapallon miesten Kansojen liigan C-liigan ottelun. Kierrettä tilanteeseen tuo se, että Palloliitto päätti maaliskuussa, että ottelu pelattaisiin neutraalilla kentällä. Liitto tuli kuitenkin sittemmin toisiin ajatuksiin ja päätti toukokuussa pelipaikaksi Olympiastadionin.
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Kaikki eivät Valko-Venäjä-matsia Suomessa suvaitse. Ari Lahti myöntää, että tilanne on kiusallinen.
– Kaikki tietävät, että Palloliitto on vastustanut niin Venäjän kuin Valko-Venäjän osallistumista kisoihin, ovat ne sitten Fifan tai Uefan kisat. On kuitenkin päätetty, että Valko-Venäjän sallitaan osallistuvan näihin ja meillä kävi vähän huono arpaonni, että saimme heidät samaan lohkoon vielä. Tämä peli on vain pelattava, Lahti sanoo.
Oli myös Suomen Maajoukkueen Kannattajien (SMJK) toive, että kotiottelu Valko-Venäjää vastaan käydään Suomessa.
– Se oli aika voimakaskin kannanotto heiltä. He halusivat, että tuodaan Huuhkajat kotikentälle. Myös pelaajilta kysyttiin, ja pelaajat olivat myös hyvin yksimielisesti sitä mieltä, että parempi pelata täällä kuin jossain muualla.
Lipunmyynti on takunnut. Ennakkotietojen perusteella otteluun saattaisi ilmaantua vain 6 000–7 000 silmäparia. Lahti sanoo olevansa pettynyt.