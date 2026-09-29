– Se oli aika voimakaskin kannanotto heiltä. He halusivat, että tuodaan Huuhkajat kotikentälle. Myös pelaajilta kysyttiin, ja pelaajat olivat myös hyvin yksimielisesti sitä mieltä, että parempi pelata täällä kuin jossain muualla.

– Kaikki tietävät, että Palloliitto on vastustanut niin Venäjän kuin Valko-Venäjän osallistumista kisoihin, ovat ne sitten Fifan tai Uefan kisat. On kuitenkin päätetty, että Valko-Venäjän sallitaan osallistuvan näihin ja meillä kävi vähän huono arpaonni, että saimme heidät samaan lohkoon vielä. Tämä peli on vain pelattava, Lahti sanoo.

– Tullaan lahjoittamaan Ukrainalle ottelun nettotuotot. Jos nettotuottoja ei tule, joka tapauksessa jotain lahjoitetaan Ukrainan hädänalaisille ja ilmeisesti Ukrainan jalkapallon hyväksi.

"Pitkä raja itään päin"

– Mitä idempään ja etelämpään mennään, sitä heikompaa se vastustus on. Siinä mielessä me olemme vähän saarekkeena. Ehkä me Pohjois-Euroopasta, Hollanti, Belgia, Saksa ja ehkä Britteinsaaret olemme voimakkaimpia vastustajia. Mutta kyllä minä sanoisin, että täällä Pohjoismaissa on tiukin kanta.