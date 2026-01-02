Autoala odottaa veroalen ja romutuspalkkion vauhdittavan myyntiä alkaneena vuonna.
Suomalaisten kuluttajien varovaisuus näkyi viime vuonna myös autokaupassa.
Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan viime vuonna ensirekisteröitiin 71 000 uutta henkilöautoa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.
Täyssähköautojen osuus jatkoi viime vuonna kasvuaan. Niiden osuus ensirekisteröinneistä nousi yli 37 prosenttiin. Ladattavien hybridien siivu automarkkinoista pysyi ennallaan reilussa 20 prosentissa.
Dieselautojen osuus on ollut laskussa pitkään ja jäi viime vuonna 4,3 prosenttiin. Reilut 38 prosenttia viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli bensiinikäyttöisiä, kun osuus vuonna 2024 oli vielä 45 prosenttia.
Alakulo jatkunut pitkään
Uusien henkilöautojen myyntimäärät ovat olleet alamaissa jo kauan ja jäivät myös viime vuonna kauas viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoisista vuosimyynneistä.
Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio totesi STT:lle, että ensirekisteröinteihin on vaikuttanut suuresti se, että yhä enemmän uudehkoja autoja tuodaan käytettyinä esimerkiksi Saksasta.
Kun aikaisemmin käytettyjen tuonti keskittyi edullisiin autoihin, ovat tuodut autot nyt uudempia ja usein myös sähköautoja.
Romutuspalkkiosta toivotaan apua
Autoala odottaa kuitenkin alkaneelle vuodelle noin kuuden prosentin kasvua, kun ansiotuloverojen alennus ja romutuspalkkio tukevat myynnin kasvua.
Vuodenvaihteessa alkanut romutuspalkkiokampanja jakaa tukea uuden vähäpäästöisen henkilöauton hankintaan, jos samalla romuttaa vanhan henkilöauton. Nollapäästöisen auton hankintaan voi saada 2 500 euron tuen.
Romutuspalkkiota voi hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Autoala laskee, että kampanja tuo liikenteeseen arviolta 9 000 uutta henkilöautoa.
Nykyisin suomalaiset henkilöautot päätyvät romutettaviksi keskimäärin noin 22,8 vuoden ikäisinä.
– Henkilöautojen asiakastilaukset ovat olleet loppuvuonna 2025 kasvussa, joten vuoden 2026 ensirekisteröinteihin odotetaan positiivisempia näkymiä. Ansiotuloverojen kevennykset sekä autokaupan kannalta merkittävä romutuspalkkio tukevat maltillista kasvua, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala kommentoi tiedotteessa.
Henkilöautojen heikkoa menekkiä on paikannut pakettiautojen ensirekisteröintien piristyminen yli seitsemällä prosentilla viime vuonna verrattuna edellisvuoteen.
– Rakentamisen hiljalleen elpyessä pakettiautojen kysynnän ennakoidaan vahvistuvan edelleen hieman. Myös uusien kuorma-autojen kysyntään odotetaan varovaista kasvua, Kallio arvioi tiedotteessa.
Kun uusien autojen kauppa on ollut hidasta, on käytettyjen autojen kauppa sitä vastoin kasvanut.
Viime vuoden aikana käytettyjä henkilöautoja myytiin yhteensä noin 643 000, mikä oli 4,1 prosenttia enemmän kuin 2024. Näistä reilu puolet eli 325 500 autoa myytiin autoliikkeiden kautta.