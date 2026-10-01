Tampereen Tappara on tehnyt keväseen 2028 asti ulottuvan sopimuksen puolustaja Markus Niemeläisen kanssa. 28-vuotias Niemeläinen on ollut voittamassa kahdella viime kaudella Saksan DEL-liigan mestaruutta.

197-senttinen puolustaja juhli Suomen mestaruutta HPK:n paidassa keväällä 2019.

– Markus Niemeläinen on hyvä lisä joukkueeseemme ja olemme tyytyväisiä saadessamme hänet Tapparaan. Isokokoisena, hyvin liikkuvana ja ulottuvana puolustajana hän pystyy puolustamaan jämäkästi ja vartioimaan isoa aluetta omissa. NHL-pelit ja mestaruusjoukkueisiin kuuluminen ovat oiva osoitus Markuksen potentiaalista. Uskomme, että hänellä on edelleen mahdollisuuksia kehittyä pelaajana, Tapparan GM Janne Vuorinen kommentoi seuran tiedotteessa.

HPK:ta ja Ässiä Liigassa edustanut Niemeläinen pelasi NHL:ssä 43 ottelua, joiden jälkeen hän palasi Eurooppaan ja Eisbären Berlinin paitaan kaksi vuotta sitten.

Niemeläinen edusti Tapparaa viimeksi kaudella 2013–14, jolloin hän pelasi seuran U16- ja U18-joukkueissa.