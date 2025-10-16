Käytettyjä autoja myyvä Kamux on antanut tulosvaroituksen, kun myytyjen autojen määrä on jäänyt viime kuukausina aiemmin ennustettua vähäisemmäksi.
Kamux arvioi kuluvan vuoden oikaistun liikevoiton laskevan viime vuoteen verrattuna. Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että oikaistu liikevoitto paranisi viime vuoteen nähden.
Alustavan tiedon mukaan Kamuxin kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto on 4,0–4,5 miljoonaa euroa.
Kamux kertoi myös toimitusjohtajan vaihtumisesta. Toimitusjohtajana toiminut Tapio Pajuharju jättää yhtiön, ja hänen tilalleen tulee Juha Kalliokoski.