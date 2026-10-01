Colorado Avalanchen supertähtihyökkääjä Nathan MacKinnon ehti kahden maalinsa lisäksi myös tappelemaan joukkueensa 8–4-kotivoitossa Los Angeles Kingsistä.

MacKinnon osui kahdesti ottelun toisessa erässä.

Päätöserässä hän otti kohteekseen vierasjoukkue Kingsin puolustajan Brandt Clarken. MacKinnon haastoi vastustajan tappeluun, pudotti hanskat ja nujakoi Clarken kanssa. Molemmat saivat viiden minuutin rangaistukset.

Tapauksen taustalla saattoi olla Clarken aiemmin selkäpuolelta Coloradon tähtipuolustajaan Cale Makariin kohdistama taklaus, minkä seurauksena Makar rysähti laitoihin.

– Hän on erittäin intohimoinen kaveri. Hänellä on tavallaan lisävaihde, jonka seurauksena hän muuttuu Hulkiksi, Makar kommentoi MacKinnonin temppua viitaten sarjakuvien valtavaan vihreään hahmoon.

– En todellakaan haluaisi tapella häntä vastaan, sillä hänellä on hyvä tekniikka, ja hän tietää, mitä tehdä.

Ottelussa myös Coloradon iski kaksi maalia