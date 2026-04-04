Norjalaistähti Erling Haaland viimeisteli kolme maalia, kun Manchester City jyräsi kotikentällään 4–0-voiton Liverpoolista jalkapallon Englannin cupin puolivälierissä.
Haaland laukoi ottelun avausmaalin rangaistuspotkusta 39. peliminuutilla. Toisen osumansa hän pukkasi avauspuoliajan lopussa. Toisella puoliajalla Antoine Semenyo vei Cityn 3–0-johtoon ja Haaland laukoi loppunumerot.
Liverpoolin egyptiläistähti Mohamed Salah epäonnistui toisella puoliajalla rangaistuspotkussaan.
Englannin cupin puolivälierissä pelataan myöhemmin tänään ottelut, joissa Chelsea isännöi Port Valea ja Southampton Arsenalia.