– Puukko yleensä löytyy. Lisäksi on pesismailoja ja muita kovempia välineitä. Tiedän myös yhden, joka hankki starttipistoolin ryöstöä varten. Saatanan sairas hankinta. Kaikenlaista kuulee vähän väliä, ja varsinkin täällä idässä tapahtuu.

Kimi, 16, ja Markus, 15, viettävät aikaa Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan kauppakeskuksen aulassa lauantai-iltana. He kertovat yhdestä suusta, millä tavoin ikätovereiden tekemät rikokset ja väkivalta heille näyttäytyvät.

Kuluneen vuoden aikana Suomessa on raportoitu useista alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja teräaseiden yleistymisestä . Poliisin mukaan viitteitä on myös nuorten katujengien muodostumisesta.

MTV Uutiset haastatteli nuoria Helsingin yössä: Tällaisia uhkia he ovat kohdanneet.

Nuorukaisen mielestä moni puukonheiluttelija sortuu lapselliseen uhkailuun. Hän kuitenkin ymmärtää, että osa kantaa puukkoa omaksi turvakseen, jos päälle on aiemmin käyty.

– Mutta se on tosi väärin. Jos olet teini, niin ei sun pitäisi joutua kantamaan puukkoa itseä suojellakseen, Kimi pohtii.

Poikien mukaan ryöstöt ja ryöstön yritykset ovat melko yleisiä heidän kaveripiirissään. Usein väkivaltaisuuksien taustalla on nuorten himoitsemat merkkitavarat, kuten vyöt, kellot, laukut, takit ja kengät.

Tummaan merkkitoppaliiviin sonnustautunut Markus nojailee teinien suosimaan menopeliin, potkulautaan. Kimillä on jalassaan räväkästi kuvioidut farkut ja korvissaan tummat kookkaat korut. Vaatteet ja asusteet vaikuttavat olevan heillekin tärkeitä.

Pojat kehottavat käymään Kontulassa, joka heidän puheidensa perusteella on kaikkein pahamaineisinta aluetta.

"Ei ne uskalla"

Ennen Kontulaa metro vie Itäkeskukseen. Paikallisessa ostoskeskuksessa vastaan tulevat ystävykset Helmi, 16, ja Erika, 15. Tytöillä on samankaltaisia havaintoja kuin Vuosaaren pojilla. Kavereilta on viety arvokkaita tavaroita, ihmisiä laitetaan tilille tekaistuista veloista – ja tätä kaikkea tapahtuu koko ajan.

Juha-Matti, 26, särpii tölkkiolutta metroportaiden suuaukolla. Hän on muuttanut Helsinkiin, koska tahtoi karistaa kannoiltaan vanhan kaveriporukan. Nykypäivä eroaa Juha-Matin omista nuoruusvuosista siten, ettei puukkoja silloin pidetty mukana. Hänen mielestään tilanne on kärjistynyt sen jälkeen, kun Suomeen saapui vuonna 2015 runsaasti maahanmuuttajia, jotka ovat muodostaneet omat porukkansa.

Lapsi yksin yössä

Kontulan liikekeskuksen aukiolla vastaan tulee kaikenikäisiä ihmisiä lukuisista etnisistä taustoista. Paksu kaljanhaju ja humalainen älämölö puskevat ulos lähibaarien ovista. Terassilla on käynnissä pystypaini. Yökerhosta kantautuva bassojytke pakottaa korottamaan puheääntä.

– Teineissä on enemmänkin semmoista lesoilua. Että hahaa, mä oon niin kovis, älkää pelleilkö mun kanssa, mä oon murhannut 50 tyyppiä, nuorukainen elehtii.

– Aika moni lapsi on – lapsi. He haluavat vaikuttaa varmemmilta ja aikuisemmilta kuin ovat.

Pahamaineisena pidetty lähiö tuntuu saavan vähättelyä osakseen. Myös Saif, 18, kokee, että Kontulasta on liikkeellä täysin perätöntä tietoa.

– Täällä on koko ajan poliiseja ja vartijoita vahtimassa.

Väkivaltaisuuksia kyllä on, mutta nuoren miehen mukaan ne liittyvät tapahtumiin “tuolla ylhäällä”. Nuorukainen huitoo kädellään liikekeskuksen varjoisalle ylätasanteelle, jossa laittomat aineet vaihtavat omistajaa.

Sumun valtaamalla aukiolla seisoo kaksi poliisiautoa. Toisen auton sivustalla on poika reppu selässä ja energiajuomatölkki kädessä. Hän rupattelee poliiseille avonaisesta autonikkunasta.

Poika esittäytyy 12-vuotiaaksi Sanderiksi. Tietotekniikasta ja airsoftista kiinnostunut seiskaluokkalainen on sanojensa mukaan tullut viettämään ostarille “omaa aikaa”. Hän on yössä yksin liikkeellä, mutta tuttujakin on tullut vastaan.