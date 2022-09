"Joku jahtaa mua", sanoi Maslah, 16, viimeisessä puhelussaan äidilleen – nämä hetket muuttivat Ruotsia pysyvästi sytyttäen verisen jengisodan

Ruotsissa ystävien välisestä kärhämästä on roihahtanut vuosia kestänyt verinen jengisota, jossa ihmishengellä ei ole arvoa, ja huumekauppa, ystävyys, sukulaisuus ja jengikunnia kietoutuvat toisiinsa peruuttamattomaksi verkostoksi.

Diamant Salihu on haastatellut teoksessaan Tills alla dör rikollisjengien välisissä yhteenotoissa kuolleiden omaisia, jengiläisiä ja viranomaisia. Teosta varten Salihu on seurannut vuosia Ruotsin jengirikollisuutta.

Lapsuudenystävät

Monet tekijät olivat liian nuoria olemaan vangittuina tai he odottelivat oikeudenkäyntiä vapaana. Useat olivat karanneet nuorisokodistaan. Monet oli sijoitettu pois kotoaan, ja he olivat Ruotsin lastensuojelulle tuttuja.

Silminnäkijänä naispappi

Naapuri löysi Izzyn

Mies vaikeroi, että häntä on ammuttu. Miehen lapaluiden välissä oli reikä.

Verinen kostonkierre jengien välille

Ruotsissa jengisota vaatii kymmeniä henkiä vuosittain

Viranomaisarvioiden mukaan 600 000 ruotsalaista elää ongelmalähiöissä, joissa luottamus yhteiskuntaan, virkavaltaan ja sosiaaliviranomaisiin on heikkoa. Poliisin mukaan Ruotsissa on 52 eri jengiä ja niiden jäseninä on noin 15 000 henkilöä.