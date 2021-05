Jonttu käytti huumeita 20 vuotta – nyt hän haluaa auttaa muita huumeiden käyttäjiä: "Tuossa pääsee helposti hengestään"

Kello on kymmenen aamulla Sörnäisissä. Jonttu ja Tomi ovat aloittamassa Huudikoutsien kierrosta. Tarkoituksena on kiertää metroasemia ja tarjota matalan kynnyksen apua, kuten ruokaa ja juomaa sekä keskusteluapua huumeiden käyttäjille.

Jo aamulla metroasemalle on kokoontunut joukko sekavan oloisia ihmisiä. He yrittävät myydä juomiaan, jotta saisivat ostettua rahalla jotakin vahvempaa.

Jontun ja Tomin mukaan näky on täysin normaali. Jonttu tunnistaa lonkeroaan kaupittelevan naisen ja kertoo hänelle olevansa töissä.

Kaduilla ja asemilla näkyvät ihmiset ovat heille tuttuja, sillä molemmat miehistä ovat entisiä narkomaaneja. Nyt he kulkevat samoja reittejä selvinpäin ja auttavat hädässä olevia ihmisiä.

Kello 10.27, Kontula

Tänä aamuna siirrytään ensimmäiseksi Sörnäisistä suoraan Kontulan metroasemalle, josta päivä alkaa. Kylmän ilman vuoksi liikkeellä on Jontun mukaan vähemmän ihmisiä kuin normaalisti.

Kontulan Symppis -nimisen päiväkeskuksen eteen on kokoontunut muutamia ihmisiä. Huudikoutsien vaaleanpunaiset reput houkuttavat lisää avun tarvitsijoita paikalle.

– Aikuisten ihmisten reimu karkkipussista on jopa suurempi kuin lapsilla, Jonttu huomauttaa ohimennen.

Viileästä ilmasta huolimatta tunnelma on lämmin.

Kello 11.11, Itäkeskus

Itäkeskuksen metroasemalle saapuessa paikalla on todella hiljaista.

Pienen kiertelyn jälkeen ihmisiä ei näy edelleenkään missään, mutta Tomi tunnistaa hänelle rakkaan paikan. Kyseessä on päiväkeskus, josta alkoi hänen matkansa raittiiksi neljä vuotta sitten.

Vielä kouluihin karski ja tatuoitu mies ei ole ehtinyt, mutta lastenkodeissa hän on käynyt kertomassa avoimesti elämästään päihderiippuvaisena.

Kello 11.45, ruokatauko

Viimeisestä retkahduksesta on noin seitsemän kuukautta. Hän kuvailee amfetamiinin olevan akilleen kantapää. Nyt hän käy korvaushoidossa.

“Jos toinen piikittää, niin en ole narkomaani”

Kello 12.00, puheluita läheisiltä

– Jos ei jo aiemmin, niin nyt viimeistään jää on murrettu, miehet nauravat.

Tomille soittaa hänen tyttärensä, Jonttu saa puolestaa kaksi puhelua. Tomin kohdalla puhelun aihe on rento: tytär on ostamassa lippistä ja haluaa tietää, kuuluuko siinä esiintyvä logo jääkiekkojoukkueelle.

Kello 13.00, rautatieasema

Tällä hetkellä asemalla on muutamia ihmisrykelmiä, joten Jonttulla ja Tomilla riittää juttuseuraa. Eräs mies kertoo Jontulle käyvänsä korvaushoidossa.

– Mutta maksan silti. Olen ottanut sen linjan, että en lipsu yhtikäs missään, kaikkeen on nollatoleranssi, mies kertoo samalla kun sujauttaa kolikon koneeseen.

Kello 13.53, Kamppi

Hetken kävelyn jälkeen huudikoutsit törmäävät kahteen mieheen, joista toinen on ilmeisesti juuri käyttämässä huumeita. Tomi ja Jonttu painottavat, että on tärkeää osata lukea tilannetta ja olla esimerkiksi lähestymättä ihmisiä, jos käynnissä on myyntitilanne.