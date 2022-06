MTV Rovaniemen yössä: Tavalliset teinit myyvät huumeita, velkoja peritään rajuin keinoin – "Väkivaltaa käytetään vailla tolkkua"

Juhlakansa on kokoontunut Rovaniemen keskustassa sijaitsevien baarien terasseille nauttimaan kesäisestä illasta. Alkoholi virtaa ja ihmiset ovat hyvällä tuulella.

19-vuotias Meeri Hytinkoski on tullut viettämään iltaa ystävänsä kanssa. Hänen mukaansa huumekauppa ei näy keskustan kaduilla. Rovaniemi on mainettaan parempi.

– Kun vertaa isompiin Etelä-Suomen kaupunkeihin, niin kyllä täällä on turvallisempaa, Hytinkoski pohtii.

Nuhteettomat nuoret lähtevät huumekauppaan

Täysi-ikäisyyttä lähestyvä poikajoukko on kokoontunut McDonaldsia vastapäätä sijaitsevan kauppakeskuksen aulaan. Jutustelu keskeytyy, kun yhden nuoren puhelin soi.

Huumeita kauppaavat "tavalliset nuoret"

Rikoskomisario Tuomo Seikkula kertoo, että Rovaniemellä on havaittavissa huolestuttava ilmiö. Poliisi kohtaa aiempaa enemmän nuoria, joita epäillään huumausainekaupasta.

Vielä huolestuttavampaa Seikkulasta on se, että nämä huumeita kauppaavat nuoret ovat poliisille ennestään tuntemattomia, niin sanotusti "tavallisen taustan omaavia, nuhteettomia" nuoria.

– Ei ole kyse syrjäytyneistä tai syrjäytymisen uhan alla olevista nuorista. Näiden nuorten elämäntilanne on tavallinen, eikä ole selkeää syytä, miksi huumekauppaan on lähdetty.

Katso myös: MTV Uutiset haastatteli nuoria Helsingin yössä: "Tästä on tulossa Amerikka"

Teinien huumevyyhdin jäljille päästiin sattumalta

– Nuoret olivat ajautuneet huumekauppaan mukaan kavereiden kautta. Kaikki heistä käyttivät itse ja kun on nuorista kyse, pian tuli vastaan se, etteivät rahat riitä ja piti alkaa myymään rahoittaakseen käyttöä, Seikkula kertoo.

Osa epäillyistä ohjettiin hoitoon

Lopputulemana oli se, että poliisi epäili kolmeatoista 17–20-vuotiasta kannabiksen käytöstä ja välittämisestä. Epäillyistä kahdeksan on alaikäisiä. Nyt tapauksen esitutkinta on valmistunut ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle.