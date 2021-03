Pojat ryöstivät Katjan pojalta merkkilaukun keskellä katua – "Joku kerta sitä puukkoa voidaan käyttää"

Tapauksesta tehtiin vielä samana päivänä rikosilmoitus, poikaa kuultiin tänään perheen kotona ja sunnuntaina vielä uudemman kerran. Lauronen on luottavainen, että pojat ovat tallentuneet aseman valvontakameroihin.

”Siitä on tullut arkipäivää”

Vaikka erilaisista nuorten katuryöstöistä on ollut keskustelua julkisuudessa, on tilanne toinen, kun se osuu omalle kohdalle.

– Siitä tulee tosi todellista. Siitä on tullut arkipäivää, Lauronen kuvailee.

Kaikki nuoret eivät ilmoita rikoksista

Lauronen kiittelee poliisin ottaneen asian heti vakavasti, olleen läsnä nuoren kanssa ja puhuneen hänen kieltään. Poika sai myös kiitosta siitä, että ylipäänsä kertoi tapahtuneesta. Myös Lauronen on tietoinen siitä, että nuorison keskuuteen on syntynyt viime vuosina puhumattomuuden kulttuuria ja pelkoa ”vasikaksi” leimaantumisesta.

– Se on huolestuttava piirre. Ei haluta kieliä toisesta, koska pelätään, että se johtaa suurempiin ongelmiin ja kostoon.

”Maailma on mennyt sairaalloiseksi”

Vaikka Laurosen ajatukset ovat paljolti oman pojan turvallisuudessa, hän kertoo olevan huolissaan myös nuorista, jotka rikoksia tekevät. Ryöstö on vakava rikos, ja nuoret pitäisi saada irti rikollisesta käytöksestä mahdollisimman pian.

Nuorten pitäisi nähdä, että tekoihin puututaan ja niistä jäädään kiinni, jotta myös toiminta loppuisi. Hän on myös huolissaan, ymmärtävätkö nuoret, miten vakavia ja traagisia seurauksia esimerkiksi puukon käytöllä voi olla.

– On vääristynyttä ajatusmaailmaa, että todella monella on puukkoja mukana arkena. Maailma on mennyt sairaalloiseksi, Lauronen pohtii.