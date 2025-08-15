Kutsunnat käynnistyivät – ehkä viimeistä kertaa nykymuodossaan

Suunnitteilla on myös koko ikäluokalle yhteinen kutsuntainfo oppilaitoksissa.

Tänään alkaneet kutsunnat asepalvelukseen ovat ehkä viimeiset nykyisessä muodossaan, jos viime vuonna ehdotetut uudistukset etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kutsuntojen työryhmä esitti viime vuoden tammikuussa muun muassa, että miesten kutsunnat ja vapaaehtoisten naisten asepalvelukseen valintatilaisuudet yhdistettäisiin jatkossa yhteiseksi kutsuntatilaisuudeksi. Yhteisiä kutsuntatilaisuuksia on pilotoitu monella alueella jo vuoden verran, kertoo prikaatikenraali ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja Markku Viitasaari STT:lle. Myös juuri alkaneissa kutsunnoissa pilotoidaan uudistusta.

Tulosten perusteella uudistuksen olisi määrä tulla voimaan ensi kutsunnoissa, Viitasaari kertoo.

Asevelvollisuuslain mukaan 18 vuotta täyttävien miesten on osallistuttava kutsuntoihin. Tähän mennessä vapaaehtoisilla naisilla on ollut oma valintatilaisuus.

Viitasaari kertoo, että lakiteknisten syiden vuoksi uudistuksessa puhutaan yhteisestä kutsuntatilaisuudesta, vaikka käytännössä kyse onkin yhteisistä kutsunnoista.

Kutsuntainfoa pilotoidaan mahdollisimman pian

Sama työryhmä esitti myös, että kaikille 17-vuotiaille järjestettäisiin jatkossa oppilaitoksissa yhteinen kutsuntainfo.

Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Uusi asia olisi, että tilaisuus olisi koko ikäluokalle yhteinen.

Tavoitteena on lisätä nuorten miesten tietoisuutta kutsuntaikään liittyvistä velvoitteista ja nuorten naisten tietoisuutta mahdollisuudesta hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Viitasaari kertoo, että kutsuntainfoa on tarkoitus pilotoida ennen ensi kutsuntoja, mahdollisesti jo nyt syksyllä. Siitä, missä ja milloin pilotointeja tehtäisiin, ei kuitenkaan vielä ole varmuutta.

– Meillä on vielä työ kiivaasti käynnissä, Viitasaari sanoo.

Hänen mukaansa kutsuntainfopäivän järjestämisen ajankohdasta päättäisi uudistuksessa oppilaitos yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Oppilaitos voisi järjestää päivän esimerkiksi kuukausia ennen kutsuntoja.

– Päivän aikana kerrottaisiin myös poikkeusoloihin valmistautumisesta, Viitasaari kuvailee.

Terveystarkastukset yhdistettäisiin

Viitasaari huomauttaa, että miesten kutsuntojen ja vapaaehtoisten naisten valintatilaisuuden yhdistäminen sekä kutsuntainfo ovat erilliset uudistukset, jotka ovat lähteneet samasta kehittämistyöryhmästä.

Molemmat uudistukset olisi tarkoitus saada voimaan ensi kutsuntoihin mennessä.

Kutsuntojen kehittämiseksi esitettiin myös, että ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa yhteiset terveystarkastukset opiskelijaterveydenhuollossa sukupuolesta riippumatta.

Uudistuksessa yhdistettäisiin Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus ja opiskelijaterveystarkastus. Terveystarkastusuudistus on sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa.

Puolustusvoimien kutsuntatarkastukset jatkuvat nykymuodossa siihen asti, kun ministeriön lakipaketti on valmis ja pantu toimeen.