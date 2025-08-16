Koululaisten kokemukset eroavat sukupuolittain – tytöt vähättelevät itseään, pojille sallitaan rimanalitukset

Tytöt pärjäävät koulussa paremmin, mutta pojat luottavat kykyihinsä enemmän.

Poikien keskimääräisesti huonompi koulumenestys nousee aika ajoin otsikoihin, mutta silti he uskovat kykyihinsä tyttöjä enemmän.

Tytöt esimerkiksi pääsevät peruskoulusta paremmilla keskiarvoilla. Lukuvuonna 2023-2024 peruskoulunsa päättäneiden tyttöjen päättötodistuksen keskiarvo oli keskimäärin 8,25, kun pojilla vastaava luku oli 7,69.

Vuoden 2022 Pisa-tutkimuksen mukaan taas tytöt pärjäävät niin matematiikassa, lukutaidossa kuin luonnontieteissäkin paremmin. Suomi oli tutkimuksessa ainoa OECD-maa, jossa tytöt suoriutuivat matematiikassa poikia paremmin.

Itsetunto kohdillaan

Poikien suhtautuminen omaan suoriutumiseensa on kuitenkin positiivisempaa.

Yläkouluikäiset tytöt kokevat useammin vaikeuksia esimerkiksi lukemisessa ja laskemisessa, selviää vuoden 2023 kouluterveyskyselystä. Samaan aikaan pojat tarvitsevat ja saavat oppimiseen enemmän erityistä tukea, kertoo johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta STT:lle.

Esimerkiksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) keväällä 2024 toteuttaman tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaiset pojat ja tytöt pärjäävät matematiikassa yhtä hyvin, mutta pojat luottavat omiin taitoihinsa enemmän kuin tytöt.

– Pojilla on sellainen mielikuva, että vaikka heillä on monessa aineessa heikommat tulokset kuin tytöillä, niin itsetunto on kuitenkin kohdillaan, että minä osaan, minä pärjään, Torsell sanoo.

Yliarvioivatko pojat siis kykynsä vai vähättelevätkö tytöt itseään?

– Se on varmaan yhdistelmä näitä molempia, arvelee Torsell.

Poikien positiivinen suhtautuminen osaamiseensa ei toki ole paha asia.

– Sehän on hirveän hyvä, että on hyvä itsekuva, mutta mieluummin myös soisi, että tytöilläkin olisi, sanoo Torsell.

– Ja täytyy muistaa, että suurin osa meidän nuorista pärjää hyvin, suoriutuu koulutuksesta ja pääsee töihin.

Tytöillä enemmän paineita

Tyttöihin kohdistuu enemmän painetta suoriutua hyvin, kertoo Itä-Suomen yliopiston sosiologian professori Sirpa Lappalainen STT:lle. Poikien rimanalituksia kohtaan kulttuuri on sallivampi.

– Tytöt pärjäävät, koska heidän on pakko.

Tyttöihin kohdistuvat paineet eivät ole Lappalaisen mukaan peräisin pelkästään koulusta tai kotoa, koska kumpikaan ei toimi tyhjiössä vaan heijastelee koko yhteiskuntaa. Kyse on ennemmin syvälle yhteiskuntaan ja kulttuuriin juurtuneista sukupuolittuneista suhtautumistavoista.

Samalla Lappalainen kuitenkin haluaa muistuttaa, että esimerkiksi perheen koulutustausta ja sosioekonominen asema voivat vaikuttaa oppimistuloksiin jopa sukupuolta enemmän.

Pojat myös luottavat tulevaisuuteensa tyttöjä enemmän. He uskovat useammin, että heillä on sellaiset tiedot ja taidot, joilla menestyä työelämässä, selviää Nuorten tulevaisuusraportista 2025.

Samaan aikaan pojat opiskelevat vähemmän: naiset ovat Suomessa miehiä koulutetumpia.

Lappalainen arvioi, että eron taustalla on esimerkiksi työmarkkinoiden vahva sukupuolittuminen.

Lappalaisen mukaan miesvaltaiset alat ovat tyypillisesti sellaisia, joissa vähemmällä koulutuksella esimerkiksi pääsee parempipalkkaisiin töihin.

– Tavallaan pojilla on mahdollisuus saavuttaa parempi työmarkkina-asema vähemmällä koulutuksella ja vähemmällä vaivannäöllä.

