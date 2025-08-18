MT-kysely: Reilu kolmannes siirtäisi koulujen kesälomia myöhemmäksi

Useampi kuin joka kolmas siirtäisi koulujen kesälomia myöhemmäksi, selviää Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä.
Kyselyyn vastanneista lomaa siirtäisi 37 prosenttia. Hieman isompi joukko, 41 prosenttia, ei siirtäisi lomia. 22 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.
Selkeästi kielteisimmin lomien siirtämiseen suhtautuivat alle 30-vuotiaat. Vain 22 prosenttia heistä tekisi muutoksia lomiin, 55 prosenttia pitäisi asiat nykyisellään.
Kyselyn tulosten perusteella kannatus kesälomien siirtämisestä myöhemmäksi nousee tasaisesti iän mukaan. Yli 65-vuotiaista 47 prosenttia kannattaa lomien siirtämistä ja 32 prosenttia on vastaan.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi Ylelle elokuussa, että ministeriö selvittää parhaillaan koulujen kesälomien siirtämistä. Ylen mukaan selkeä enemmistö opettajista vastustaa siirtoa.
Kyselytutkimuksen Maaseudun Tulevaisuudelle teetti Kantar TNS Agri. Kyselyyn vastasi noin tuhat ihmistä 8.‒13. elokuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.