Rikosylikomisario nuorisorikollisjengeistä: "Olemme todella vahvasti Tanskan ja Ruotsin tiellä" – tällainen on rikollisjengi Mantaqa

– Tilannekuva on edellytys sille, että voimme ymmärtää mikä on sitä yhteiskunnan kannalta haitallisinta rikollisuutta, johon rajalliset resurssit olisi syytä kohdistaa. Samalla on muistettava, että myös vakiintuneet rikollisorganisaatiot Suomessa ja maailmalla ovat erittäin aktiivisessa tilassa.

Ennaltaehkäisevät toimet alkutekijöissä

Tällainen on nuorisojengi Mantaqa – tämän vuoksi se on poikkeuksellinen

– Poliisilla on hyvin tiedossa jengin johtoporukka, mutta varsinainen jäsenistö ja sen määrä poikkeaa paljon siitä, mihin Suomessa ollaan rikollisjengien osalta totuttu. Sitä on vaikea määritellä, koska jäsenmäärä elää amebamaisesti koko ajan, Ahlgren lisää.

Mantaqania pidetään erilaisena rikollisjenginä kuin muita, sillä he eivät käytä esimerkiksi liivejä tai muita tunnistettavia asusteita. Erityisen poikkeuksellista on viranomaisvastaisuus ja maahanmuuttajataustaisuus.

– Heidän käytöksensä on viranomaisvastaista. He käyttäytyvät uhkaavasti ylipäätään kaikkia ihmisiä vastaan, jotka he kokevat olevan heidän tiellä. Se on avoimen vihamielistä, Ahlgren summaa.