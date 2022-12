MTV tapasi ryöstettyjä ja ryöstäjiä Helsingin yössä: Joosua, 12, pelkää puukotusta parin kympin tähden, Toni ymmärtää ryöstäjiä

– Kyllä mua pelottaa, että jos mulla on kalliit vaatteet ja joku puukottaa siksi mut.

Helsingin päärautatieasemalla eli "Steissillä" on vilkasta perjantai-iltana. Ulkona joulukuun hyinen viima pöllyttää lunta graniittirakennusta vartioivien Kivimiesten juuressa.

Nuorille "Steissi" ja sen ympäristö on juuri yksi niistä paikoista, joissa heitä jännittää ja pelottaa liikkua. Juttuun haastatellut nuoret nimesivät vaarallisiksi paikoiksi myös muut juna-asemat, Sörnäisissä sijaitsevan Vaasanaukion eli "Piritorin", Itä-Helsingin ja tietyt isot kauppakeskukset pääkaupunkiseudulla. Erään nuoren mukaan roadmanit eli rötöstelevät ja mahdollisesti huumeitakin myyvät nuoret kokoontuvat usein Helsingin keskustakirjasto Oodin liepeille.

Osa haastateltavista esiintyy jutussa omilla kasvoillaan ja nimillään, toiset uskaltautuvat puhumaan aiheesta vain tunnistamattomina. Jutussa tunnistettavasti esiintyvällä 12-vuotiaalla on haastatteluun vanhemman lupa, jonka MTV Uutiset on varmistanut.

Osa nuorista on vain kuullut ilmiöstä

Yksi heistä on 16-vuotias Matvey Temonen, jolla on tapana tavata kavereitaan iltaisin kaupungilla. Temonen arvioi, että ennen aamukahta on turvallista liikkua melkein missä vaan.