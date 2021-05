Uudentyyppinen jengi laajan huumetutkinnan kohteena – tätä tarkoittaa Mantaqa-jengin nimi

Kyse on noin kaksi vuotta sitten perustetusta maahanmuuttajataustaisesta jengistä, johon kuuluu rikostiedustelutiedon mukaan noin 30 jäsentä. Päätekijöiksi epäillyt ovat 1990-luvun alkupuolella syntyneitä Irakin ja Suomen kansalaisia. Jengin päämajatalli on toiminut Espoon Leppävaaran alueella.

Mantaqa on muuttanut nimensä tiettävästi kaksi kertaa. Aiemmat nimet ovat olleet Soldiers of Last Generation ja Mandem.