Poliisiylijohtaja MTV:lle: Suomeen on syntynyt nuorten katujengejä, viitteitä alle kymmenestä ryhmästä – "Meillä on multietnisiä jengejä"

– Valitettavasti meillä on havaintoja tällaisista jengeistä. Muun muassa keskusrikospoliisin mukaan meille on syntymässä katujengejä. Tällä hetkellä on viitteitä alle kymmenestä tällaisesta ryhmästä. Ryhmien laajuus ja lukumäärä sekä yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen ovat vielä tarkemmin selvityksessä, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Poliisin mukaan nuorisoväkivalta on lisääntynyt merkittävästi erityisesti viimeisen vuoden aikana. Entistä useammin nuoret ovat aseistautuneita ja heillä on mukanaan erityisesti teräaseita.

– Tämä on siinä mielessä huolestuttava piirre, että nyt pitäisi toimia pontevasti ja lisätä ennaltaestävää työtä, jotta meille ei pääsisi syntymään samantyyppisiä katujengejä kuin Ruotsissa, Kolehmainen sanoo.

Ryhmissä myös tyttöjä

Nuorisojengeissä valtaosa on nuoria miehiä, mutta koska ryhmäytyminen ei ole järjestelmällistä, niin vähintäänkin ryhmien lähipiireihin kuuluu myös tyttöjä.

Poliisilla on havaintoja myös puhtaasti tyttöjen ryhmistä, jotka ovat syyllistyneet esimerkiksi väkivaltarikoksiin.

Yksi tällainen tapaus sattui viime helmikuussa, kun noin 30 nuorta tyttöä oli kokoontunut kauppakeskus Sellon lähettyville Espooseen ja kahta tyttöä pahoinpideltiin. Poliisi epäilee rikoksista kahta yli 15-vuotiasta ja kolmea alle 15-vuotiasta tyttöä.

– Osalla jengeihin kuuluvista on maahanmuuttajatausta, mutta mukana on myös suomalaisia eli voitaneen todeta, että meillä on multietnisiä jengejä, joita on nähty myös muissa maissa, Kolehmainen kertoo.

Ruotsin tie huolestuttaa

Poliisissa ollaan huolissaan, että Ruotsin kaltainen vakava jengiväkivalta lisääntyy meilläkin.

– Ruotsissa surmataan tällä hetkellä ampuma-aseilla enemmän ihmisiä kuin koskaan. Yleensä kyse on rikollisjengien välisistä reviiririidoista tai yhteenotoista, mutta aina on vaara, että sivullisia joutuu uhreiksi. Niin on myös tapahtunut ja näissä ammuskeluissa on kuollut lapsiakin. Tätä pitäisi välttää meillä viimeiseen asti, poliisiylijohtaja sanoo.

Poliisin mukaan nuorten kohdalla olisi erityisen tärkeää panostaa ennalta estävään työhön ja tehdä viranomaisyhteistyötä. Nuorten rikoskierre pitäisi saada katkaistua nopeasti.

– Meidän pitäisi vahvasti rikosoikeudellisin ja lastensuojelullisin keinoin puuttua ongelmiin ennen kuin ne paisuvat isommiksi. Peräänkuulutan moniammatillista viranomaisyhteistyötä, ja mukaan tarvitaan myös kolmatta sektoria.