Jesse Puljujärvi passitettiin pihalle.
Genève-Servetten suomalaistähti Jesse Puljujärvi sai ulosajon Sveitsin jääkiekkoliigan ottelussa Lausannen vieraana.
Puljujärvi lensi suihkuun jo avauserässä ajassa 13.53 ruotsalaispuolustaja Erik Brännströmin päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sveitsiläislehti Blickin mukaan kontakti tapahtui Puljujärven kyynärpäällä ja suomalainen jyräsi ruotsalaisen täysin osumalla suoraan päähän.
Tilanteesta oli syntynyt lyhyt kahakka. Puljujärvi sai tuomionsa videotarkistuksen jälkeen.
Hyökkääjän alkukausi on sujunut muutoin vahvasti. Puljujärvi oli iskenyt seitsemään otteluun tehopisteet 6+5=11. Suomalainen oli Sveitsin liigan pistepörssissä toisena, edellään vain Ajoien suomalaiskollega Kristian Tanus.