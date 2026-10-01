Vuokra-asunnossa tupakoiminen on nyt kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu.
Tänään voimaan astuva uusi lainsäädäntö asuinhuoneiston vuokrauksesta kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa ja niiden parvekkeilla, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu.
Laki kieltää kaikenlaisen tupakoinnin mukaan lukien sähkötupakoinnin.
– Poltettavaksi tai muutoin kuumennettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen käyttäminen huoneiston sisätiloissa, huoneistoon kuuluvalla parvekkeella taikka muussa huoneistoon liittyvässä yksityisessä sisä- tai ulkotilassa on kiellettyä, laissa sanotaan.
Tähän saakka tupakointi asunnoissa ja niiden parvekkeilla on ollut sallittua, ellei sitä ole erikseen kielletty.
Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia.
Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa.
Lainsäädäntöön myös muita muutoksia
Vuokra-asuntoja välittävän Vuokraturvan mukaan iso kertamuutos voi osaltaan aiheuttaa haasteita, sillä vanhat vuokrasopimukset on kirjoitettu päinvastaisella logiikalla.
– On hyvin harvinaista, että vuokrasopimuksessa on erikseen sallittu parveketupakointi. Tämä johtuu siitä, että se on ollut jo perusoletuksena sallittua niin yleisen ajattelutavan kuin lainkin mukaan, yhtiö