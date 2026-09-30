Karhu nimeltä Backpack voitti Alaskan pulskin karhu 2026 -tittelin.
Alaskassa järjestetään vuosittain kilpailu, jossa järjestäjätahon mukaan tarvitaan kokoa, taitoa, välipalojen hankintaa ja strategista laiskottelua.
Kyseessä on Katmain kansallispuiston Pulska karhu -viikon yleisöäänestys, jonka voittajaksi kruunataan se mesikämmen, joka on äänestäjien mielestä on onnistunut parhaiten itsensä lihottamisessa ennen pian koittavaa talviunta.
Tänä vuonna voiton vei kansallispuiston karhu numero 89, eli ruskeakarhu Backpack. Se keräsi finaalikierroksella reilut sadantuhannen äänen saaliin. Toiseksi jäi karhu numero 910, joka keräsi hieman yli 98 000 ääntä.
Reppua tarkoittavan nimensä Backpack sai pentuna matkustaessaan paljon emonsa selässä. Sen emo Holly voitti kilpailun vuonna 2019.
Karhujen suojelutyötä esillä pitävä kilpailu järjestettiin kahdettatoista kertaa.
Kilpailu oli niin suosittu, että ensimmäisenä äänestyspäivänä äänestyssivusto kaatui liian suuren liikenteen takia. Kaikkiaan kilpailussa annettiin tänä vuonna 2,5 miljoonaa ääntä.
Talviunen aikana karhut menettävät noin kolmanneksen painostaan.
– Pulska karhu on menestynyt karhu, kansallispuistossa työskentelevä metsänvartija Sarah Bruce kommentoi.
Backpack-karhu kevyemmässä kesäkunnossa. Katso jutun videolta, miltä se pulska karhu -kilpailun voittajana.The Mega Agency