Syötkö jo? Ruoka-aine, joka voi pienentää riskiä kuolla lukuisiin sairauksiin – tee tämä muutos

Oliiviöljyn päivittäinen käyttäminen on yhteydessä pienempään riskiin kuolla sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, aivoja rappeuttaviin sairauksiin sekä keuhkosairauksiin. Kuolleisuutta pienentää niin ikään, jos ruokalusikallisella oliiviöljyä korvaa päivässä saman määrän margariinia, voita, majoneesia tai maitorasvoja.

– Pointtina on käyttää oliiviöljyä tyydyttyneiden rasvojen korvaajana ruoanlaitossa ja salaatinkastikkeissa aina kun mahdollista, sisätautilääkäri ja Harvard Health Publishing -julkaisun lääketieteellinen päätoimittaja Howard LeWine sanoo CNN-uutiskanavalle .

LeWine ei ollut mukana Harvard T.H. Chan School of Public Health -korkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa. Löydökset ilmestyivät vertaisarvioidussa lääketieteellisessä Journal of American College of Cardiology -lehdessä.