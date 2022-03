Avokadoista löytyi merkittävä terveyshyöty: "Tämä on lupaavaa"

Satokausikalenterin mukaan avokado on poikkeuksellinen hedelmä sen rasvapitoisuuden vuoksi. Avokado sisältää nimenomaan terveellistä, kertatyydyttymätöntä rasvaa. Avokadon sisältämällä omega-9-rasvahapolla on esimerkiksi kolesterolia alentava vaikutus. Lisäksi avokado sisältää muun muassa terveydelle hyödyllisiä kaliumia, foolihappoa sekä C-, E-, K- ja B6-vitamiinia.