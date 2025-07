Syötkö salaattia, kurkkua ja tomaattia? Hanna Partaselta varoitus terveysmokasta

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen muistuttaa yleisestä harhaluulosta liittyen tuttujen kasvisten syöntiin.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen vieraili elokuussa 2023 Huomenta Suomessa ja antoi vinkkejä arjen ruokavalintoihin. Partanen julkaisi tuolloin myös terveellisempään kotiruokaan pureutuvan teoksen Pienin muutoksin parempaa – helpot arjen reseptit (Readme 2023).

Partasen mukaan suomalaiseen ruokavalioon kuuluu jo onneksi myös terveellisiä kotiruokia.

– Jos mietitään vaikka kaalilaatikkoa tai kaalipataa, niin niissähän on paljon kasviksia. On erilaisia keittoruokia, ja perinteinen aamupala kaurapuuro on terveellistä, ravitsemusterapeutti listasi.

Kurkku, tomaatti ja salaatti eivät riitä kasviksiksi

Ravitsemusterapeutti muistutti tuolloin, että suomalaisilla olisi petrattavaa muun muassa kasvisten määrässä ja kuidun saannissa. Suomalaisten suosikit, kurkku, tomaatti ja salaatti, eivät yksinään riitä.

– Kun puhutaan kasvisten käytöstä esimerkiksi minun vastaanotollani, niin ihmiset sanovat usein syövänsä salaattia. Mutta jos ajatellaan sitä kuidun saantia, niin perus kurkku, tomaatti ja salaatti ovat aika niukasti kuitupitoisia.

Partanen suositteleekin valitsemaan lautaselle kuitupitoisempia kasviksia, kuten kaaleja, muita juureksia sekä palkokasveja. Perus kotiruokia kannattaa myös tuunata lisäämällä niiden joukkoon kasviksia.

– Suomalaiset saisivat oppia hyödyntämään herneitä, papuja ja linssejä. Ne lisäävät sekä kuitupitoisuutta että tuovat kasviproteiinia ruokaan.

Kuituja ruokavalioonsa saa myös suosimalla täysjyvätuotteita.

Paljonko leivässä tai pastassa tulisi vähintään olla kuitua? Miten lounasravintolassa saa syötyä terveellisesti? Katso yllä olevalta videolta Hanna Partasen haastattelu.

Juttu on julkaistu alun perin heinäkuussa 2024.