Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa lauantaina historian ensimmäisestä arvokisamitalista, kun Italian Milanossa EM-pronssiottelussa vastaan asettuu Slovenia. Suomi jätti harjoitukset väliin lauantaiaamulta.

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Suomi hävisi perjantai-iltana pelatun EM-välierän Ranskalle erin 1-3. Joukkue teki illalla päätöksen, että se ei harjoittele lauantaiaamuna ennen tulevaa pronssiottelua.

– Toivon, että kaikki nukkuvat vielä tässä vaiheessa. Oli tarkoitus lähteä aamun harjoituksiin 15 minuutin päästä, mutta eilen tehtiin hyvin yksimielinen päätös, että nukutaan ja lähdetään tuossa aamureippailulle myöhemmin aamupalan jälkeen, Suomen lentopalloliiton viestintäpäällikkö Toni Flink kertoi Huomenta Suomessa.

– Se on kävely, että saadaan vähän silmiä auki. Tässä on aika väsyneitä ihmisiä. Onneksi kaikki muut joukkueet ovat yhtä väsyneitä eli Sloveniakin tässä tapauksessa pitkän puristuksen jälkeen. Lähdetään pikkukävelylle ja siitä alkaa taas tämän joukkueen tyypillinen iloinen puheensorina ja ruvetaan lataamaan fyysisestikin kohti peliä. Toki tänään se henkinen lataus on varmaan ratkaiseva asia ja sitäki lähdetään tuolla kävelyllä hakemaan, Flink totesi.