Suomalaisyhtiöiltä tänään hyviä tuloksia – huolenaiheita silti näkyvissä: "Muutaman yhtiön harteilla tästä mennään"

– Aika hyvin on mennyt kokonaisuutena. Tulospotti on kasvanut odotuksia paremmin, mutta toisaalta varsin isojen yhtiöiden joukossa on ollut pettymyksiä selkeästi enemmän kuin onnistumisia eli muutaman yhtiön harteilla tässä mennään, arvioi Nordean päästrategi Antti Saari.