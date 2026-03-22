Koripallolegenda LeBron James kirjasi nimensä jälleen yhteen lajinsa ennätykseen, kun Los Angeles Lakersin konkarista tuli eniten NBA-liigan runkosarjaotteluita pelannut pelaaja.
James, 41, pelasi NBA-uransa 1 612. runkosarjaottelun, kun Lakers otti Orlando Magicista 105–104-vierasvoiton.
James ohitti ottelutilastossa Robert Parishin, jonka ennätyslukema 1 611 ehti olla voimassa vajaat 29 vuotta. Parish nousi ennätysmieheksi jo huhtikuussa 1996 ohitettuaan Kareem-Abdul Jabbarin.
Lakersin edellisessä ottelussa komean tripla-tuplan tehnyt James teki nyt Orlandossa 12 pistettä. Konkaritähden mukaan valmistautuminen ennätysotteluun ei poikennut ollenkaan 1 611 aiemmasta runkosarjapelistä.
– Parasta, mitä pelaajana voi tehdä joukkuetovereidensa eteen, on pystyä pelaamaan. Olen ollut käytettävissä koko urani ajan, yli kaksi vuosikymmentä, James sanoi.
James pelaa NBA:ssa ennätyksellisesti jo 23. kauttaan. Hän pitää hallussaan myös muun muassa NBA:n piste-ennätystä ja tehtyjen pelitilannekorien ennätystä.