Donald Trump totesi viikonloppuna, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin. MTV:n ulkomaantoimittajien mukaan alueen valtauksella olisi pelottavat seuraukset.

Maantieteellisesti Pohjois-Amerikkaan kuuluva Grönlanti on Tanskan itsehallintoalue. Erityisesti sen sijainti ja siellä oleva Yhdysvaltojen sotilastukikohta tekevät siitä Trumpin silmissä harvinaisen kiinnostavan kohteen.

Yhdysvaltojen toimet Venezuelassa ovat viimeistään paljastaneet Trumpin häikäilemättömyyden. Siitä syystä tuoreet uhkailut Grönlannin suuntaan saattavat muuttua nopeasti puheista teoiksi.

– Kyllä tässä pitää Euroopassa miettiä, että ei meillä enää tuolla Atlantin takana mitään luotettavaa liittolaista ole, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu toteaa Trumpin ja Yhdysvaltojen uhkailusta Grönlannin suuntaan.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ilmaisee kiinnostuksensa Grönlantiin.

– Yhdysvallat on jo aiemmin historiassa yrittänyt ostaa Grönlannin, ja pitänyt sitä hallussaan toisen maailmansodan aikana, muistuttaa MTV:n ulkomaantoimittaja Sanna Voltti.

Trumpin hallinto pyrkii siis vahvasti tekemään Grönlannista osan "omaa takapihaansa". Hopsu muistuttaa, että Yhdysvalloille sotilaallisten toimien aloittaminen Grönlannissa ei olisi kovinkaan haastava tehtävä.

Karut seuraukset

Mitä siitä sitten käytännössä seuraisi, mikäli Yhdysvallat ottaisi Grönlannin hallintaansa? MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäen mukaan kyseessä olisi maailman lyhyin sota.

– Eihän siihen Grönlannilla olisi mitään sanomista 56 000 asukkaan alueena.

Hopsun mukaan kyseinen valtaus ja oman liittolaisen kimppuun hyökkääminen tarkoittaisi väistämättä Naton loppua. Puheet mahdollisesta Naton eurooppalaisesta versiosta on ainakin toistaiseksi vielä kaukaa haettuja.

– Se on kovin ikävä asia Euroopan kannalta.

Voltti lisää, että olisi mielenkiintoista nähdä, mikä olisi Euroopan vastaus ja reaktio Grönlannin valtaukseen.

– Käännyttäisiinkö viimein suoraan ja enemmän Trumpia vastaan?