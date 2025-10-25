Nylon Beatin Erin Anttila ja Jonna Geagea kohtasivat suursuosion lisäksi paljon arvostelua hyvin nuorina.

Nylon Beat -duon Jonna Geagea ja Erin Anttila tutustuivat toisiinsa jo kuusivuotiaina ja päätyivät perustamaan bändin teini-ikäisinä. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä Geagea ja Anttila tulivat julkisuuteen Kiitorata-ohjelman myötä, jossa he esittivät kappaleensa

Suosiota tuli, mutta myös arvostelua. Nylon Beat kohtasi suosionsa huippuvuosina myös monenlaista vähättelyä sekä kritiikkiä, jopa toimittajilta haastatteluissa.

Huomenta Suomen haastattelussa Nylon Beat muisteli, että vasta jälkikäteen he ovat tajunneet asian varsinaisen laidan.

– Kun niitä katsoo jälkeenpäin, niin ymmärtää, että silloin ehkä ne toimittajat kokivat nauravansa meille. Sitten kun katsoo niitä (haastatteluja) nykyään, niin sittenhän naurat ihan selkeästi sille toimittajalle, ja kaikki ollaan samaa mieltä tästä, Anttila kertoi.