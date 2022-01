Britney Spearsin sisko avautuu hänen ja poptähden nykyisistä väleistä: "En ymmärtänyt mitä tapahtuu"

Laulaja Britney Spearsilla on tunnetusti jäiset välit perheeseensä.

Sisarusten välit rikkoutuivat viime vuoden lopulla, kun Britney oli vielä holhouksen alaisena. Vapauduttuaan laulaja onkin kritisoinut ankarasti koko perhettään, mukaanlukien hänen isäänsä, äitiänsä ja sisartaan.

Nyt oman kantansa sisarusten väleihin on antanut pikkusisko Jamie Lynn.

Jamie Lynn kertoo, ettei ymmärtänyt holhousta

Good Morning America -ohjelmassa näytetyssä haastattelussa Jamie Lynn pääsee vihdoin kertomaan oman kantansa siitä, millaiset välit hänellä on siskonsa Britneyn kanssa.

Jamie Lynniä on syytetty vuosien varrella passiivisuudesta siskonsa holhoustapauksen saralla ja nyt Britney vaikuttaakin katkaisseen välit pikkusiskoonsa.

– Rakkaus on silti olemassa, sataprosenttisesti. Rakastan siskoani. En ole ikinä muuta kuin rakastanut ja tukenut häntä ja hän tietää sen. En tiedä miksi olemme nyt tässä tilanteessa, Jamie Lynn kertoi itkuisena haastattelussa.

Jamie Lynn kertoo olleensa onnellinen, kun Britneyn holhous vihdoin päätettiin, mutta myöntää, ettei missään kohtaa varsinaisesti ymmärtänyt holhouksen laajuutta, eikä ymmärrä vieläkään.

– Kun holhous pantiin käytäntöön, olin 17-vuotias. Olin juuri saamassa lapsen, joten en ymmärtänyt mitä tapahtuu enkä ollut keskittynyt siihen, Jamie Lynn kertoo.

Jamie Lynn yritti auttaa

Jamie Lynnin mukaan hän kuitenkin yritti auttaa siskoaan tarjoamalla resursseja, joiden avulla tämä olisi voinut potentiaalisesti viedä holhouksensa päätökseen.

– Olen aina ollut siskoni suurin tukija, joten kun hän tarvitsi apua, keksin tapoja auttaa. Yritin varmistaa, että hänellä on tarvittavat kontaktit, jotta hän voisi mahdollisesti lopettaa holhouksen, Jamie Lynn vakuuttaa.

Jamie Lynnin mukaan hänen osallistumisensa Britneyn auttamiseen ei kuitenkaan päättynyt hyvin.

Sisarensa tämänhetkistä mielentilaa Jamie Lynn ei suostu kommentoimaan, koska ei pidä sitä reiluna. Naisen mielestä on kuitenkin sallittua kertoa, että on on itsekin ollut tuskissaan tapahtuneesta.

Siskolta tulossa muistelmat

Jamie Lynniltä kuullaan pian paljon enemmänkin, sillä tammikuussa ilmestyy naisen Things I Should Have Said -nimellä kulkevat muistelmat.

Jamie Lynn olisi halunnut lahjoittaa kirjan tuotot mielenterveyttä edistävälle hyväntekeväisyysjärjestölle, mutta This Is My Brave -järjestö hylkäsi naisen tarjouksen julkisesti.

Sisäpiiriläinen kertoi ET Onlinelle Jamie Lynnin olevan erittäin järkyttynyt tilanteesta.

– Jamie Lynn on pakotettu pysymään vuosia hiljaa ja nyt hänen kimppuunsa hyökätään kun hän vihdoin kertoo totuuden. Ihmiset eivät tunnu tajuavan, että Jamie Lynn on kärsinyt osittain samoista traumoista kuin Britney, sisäpiiriläinen toteaa.