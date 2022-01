Britney Spears katkaisi välit perheeseensä – lopetti siskonsakin seuraamisen somessa

Holhouksesta vapauduttuaan poptähti Britney Spears on jäädyttänyt suhteensa verisukulaisiinsa radikaalilla tavalla.

Perhettään kritisoinut Britney on nyt lopettanut myös siskonsa Jamie Lynn Spearsin seuraamisen Instagramissa. Jamie Lynn kuitenkin seuraa siskonsa tiliä edelleen.

Priscilla Grant/Everett Collection/All Over Press

Häähumua

– He ovat aloittaneet jo häiden suunnittelun. Hän (Britney) on niin onnellinen, että saa vihdoin päättää itse asioistaan, lähde kertoi Us Weeklylle.