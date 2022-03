Sorrutko sinäkin doomscrollaukseen? Tätä se tarkoittaa

Moni etsii uutisista mielenrauhaa, mutta saa pettyä

Ihmisaivot kuitenkin osaavat oivasti etsiä uhkia ympäristöstä – se on ollut selviytymisemme kannalta tärkeää. Aivomme osaavatkin keskittyä negatiiviseen.

Toisaalta puhelin hakeutuu monesti käteen kuin huomaamatta. Suurin osa älylaitteiden käytöstämme on nimenomaan sosiaalisen median käyttöä ja muuta nopeatempoista tekemistä, joka on viemässä keskittymiskyvystämme viimeiset rippeetkin .

Moni suojaa jo itseään uutisia välttämällä

Moni on kuitenkin jo herännyt doomscrollingin ongelmiin. Uutisten vältteleminen on noussut hyväksyttäväksi tavaksi hoitaa omaa mielenterveyttä.

Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimusartikkelin mukaan uutisten välttelylle on monia syitä. Yksi on saman aiheen jatkuva käsittely uutisissa. Esimerkiksi Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpin alituinen läsnäolo uutisissa sai ihmiset välttelemään uutisia, koska he eivät kestäneet lukea enää enempää Trumpista.