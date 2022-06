Ahdistus roihuaa nyt monen nuoren rinnassa: "Pelko siitä, kuinka paljon pahempaa on luvassa..."

Mehiläinen kertoo tiedotteessaan, että mielenterveyteen liittyvien käyntien määrä on kasvanut 16–25-vuotiailla nuorilla yli 50 prosenttia käyntimääriin suhteutettuna vuodesta 2019 vuoteen 2022.

Käynneillä tehtävien ahdistusdiagnoosien suhteellinen määrä on myös 8,1 prosentin kasvussa.

Aiemmin Unicef on todennut , että vaikka koronaviruspandemia on maailmanlaajuinen terveyskriisi, vakavimmin koronan vaikutukset ovat iskeneet kuitenkin lapsiin. Mielenterveyden tuen ja keskusteluavun tarve kasvoi ennennäkemättömästi koronakevään 2020 aikana .

"Pelko siitä, kuinka paljon pahempaa on luvassa, voi olla monelle nuorelle todellinen"

Ahdistus on toki vaivannut nuoria aiemminkin, mutta lähivuosien vaikeat tapahtumat ja maailmanlaajuiset kriisit ovat kiihdyttäneet ongelmia. Esimerkiksi MTV:n ja Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssi ry:n kyselyssä 80 prosenttia vastanneista kertoi turvallisuudentunteensa heikentyneen jonkin verran tai huomattavasti Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

– Tulevaisuudennäkymiä varjostavat ilmastokriisi, koronapandemia ja maailman turvallisuustilanne. Myöskään muut nuoruuteen kuuluvat huolet eivät ole kadonneet. Hetkellinen ahdistus on normaalia, sillä kaikki on uutta ja nuori joutuu sopeutumaan muutoksiin. Mutta pitkään jatkuessaan se voi olla haitallista, Mehiläisen psykiatrian vastuulääkäri Teijamari Laasonen-Balk kuvaa tiedotteessa.

Kallion lukiolaiset kertovat, miten sotauutiset ja sodan näkyminen sosiaalisessa mediassa on vaikuttanut mielialaan. Juttu jatkuu videon alla.

Maailman tapahtumat lisäävät sekä turvattomuuden että epävarmuuden kokemuksia tulevaisuuden suhteen. Nuorella ihmisellä on vähemmän kokemusta kriiseistä ja toisaalta niistä selviämisestä.

– Tällainen kokemus on merkityksellinen, sillä se maadoittaa ja tarjoaa turvaa. Pelko siitä, kuinka paljon pahempaa on luvassa, voi olla monelle nuorelle todellinen, Laasonen-Balk kertoo.

"Nuoret tarvitsevat tietoa siitä, että on normaalia olla huolissaan tai ahdistunut"

Puhuminen on Laasonen-Balkin mukaan tärkein ensiapukeino. Asioita ei kannata vain pitää itsellään.

– Jo pelkkä keskustelu auttaa usein siksi, että vaikeista asioista puhuessa on helppo havaita toisen myötätuntoa itseä kohtaan. Kun muut ovat armeliaita sinulle, miksi et olisi itsekin. Nuoret tarvitsevat tietoa siitä, että on normaalia olla huolissaan tai ahdistunut ja muutkin kokevat sitä.