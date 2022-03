Littoislaiselta K-Marketilta kiitelty päätös: Poikkeuksellinen näky odotti asiakkaita lööppihyllyllä – "Perheen pienimmille asiaa on vaikea selittää"

"Haluamme, että vanhemmat pystyvät itse päättämään, missä ja miten..."

– Meillä on omat pienet lapset, jonka kautta tätä kauheaa tilannetta on käyty läpi. Mutta perheen pienimmille asiaa on vaikeaa selittää. Kun kauppamme sijaitsee lähellä päiväkotia sekä koulua, päätimme kääntää lööpit sekä lehdet ympäri. Lehdet ja lööpit ovat sopivalla korkeudella lapsille, jotka eivät välttämättä ymmärrä lukemaansa tai kuvitusta. Uutisoinnissa käytetyt kuvat sekä tekstit ovat aika pysäyttäviä vanhemmille, saatikka lapsille.