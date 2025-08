Menikö tekoälyvedätys sinuunkin täydestä? Puput eivät hyppineetkään trampoliinilla

Ei, puput eivät hyppineet trampoliinilla suloisessa somevideossa. "Tekoälysoopa" meni moniin täydestä.

Trampoliinilla hyppivät puput vetivät miljoonia höplästä. Söpö AI-video sai myös vannoutuneet tekoälyn tunnistajat ansaan.

Heinäkuun 2025 lopussa levinneellä somevideolla kuvaaja on saanut "vahingossa" nauhalle pupuja, jotka hyppivät trampoliinilla. Katso video yltä.

Kaksi asiaa paljastaa huijauksen

Faktantarkistussivusto Snopes huomauttaa, että video on täysin keksitty. Sen jakoi Tiktokissa alun perin käyttäjänimi @rachelthecatlovers, joka väitti kanien tallentuneen kotinsa ovikellokameraan.

Pelkästään tämän videon on jutuntekohetkellä nähnyt lähes 230 miljoonaa ihmistä. Koska video lähti kiertoon, huijattujen todellista joukkoa on vaikea arvioida.

Snopesin mukaan erityisesti kaksi hetkeä paljastaa puput huijaukseksi.

– Yhtenä hetkenä kani vain katoaa yllättäen trampoliinilta. Toisena kani muuttaa yllättäen sekä muotoaan että väriään, Snopes sanoo.

Kolmas merkki on vanha tuttu lausahdus: jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, se luultavasti ei ole totta. Sokerinsuloinen pupuvideo saattaa ensisilmäyksellä näyttää aidolta, mutta se on yksinkertaisesti liian ihastuttava ollakseen totta – kanit eivät käyttäydy kuten videolla.

"Jos näet aivan uskomatonta eläinsisältöä..."

Mashablen mukaan video on hyvin tehty: se on muka kuvattu sekä yöllä että kodin turvakameralla, mikä sallii huonon laadun. Mukana on ääniä, esimerkiksi yöllisiä hyönteisiä, jotka lisäävät totuusvaikutelmaa.

Klipin päälle on jopa lisätty ovikellokamerayrityksen logo, jotta syntyisi mielikuva, että video on napattu kyseisellä laitteella.

– Jos näet aivan uskomatonta eläinsisältöä, niin entä jos et, ööh, usko sitä, Mashable ehdottaa.

Esimerkiksi Redditissä moni kuitenkin tunnusti langenneensa videoon.

– Tämä on ensimmäinen AI-video, joka aidosti huijasi minua. En huomannut pupun muodonmuutosta ennen kuin joku sanoi siitä. Olen ylittänyt rajan, helvetti soikoon, yksi käyttäjä valittelee.

"Tekoälysoopa" on tuottoisaa

Axios-sivuston mukaan tekoälysisältö uhkaa tuhota monet somen suosikkisivustot. AI-eläinvideoissa on nähtävissä trendejä, joissa samantyylisiä huijauksia ilmaantuu sosiaaliseen mediaan useita yhtä aikaa.

Yksi suosittu AI-vedätys ovat ovikellokameran eteen muita eläimiä selässään kanniskelevat eläimet.

Nämäkin videot ovat tekoälyhuijauksia. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

– Tekoälyllä luotuja outouksia ilmaantuu feedeihimme aina vain useammin, koska ne ovat rahakasta sisältöä sisällöntuottajille. Mitä oudompaa se on, sitä kauemmin sitä katsotaan, jolloin kerromme algoritmille, että haluamme nähdä lisää samankaltaista sisältöä, Axios sanoo.

"Tekoälysoopa" voi kuitenkin kääntyä myös itseään vastaan. Jos AI-sisältö täyttää esimerkiksi Instagramin, käyttäjä saattaa lakata avaamasta sovellusta. Se olisi sovelluksen bisneksille kohtalokasta.

Lähteet: Snopes, Axios, Mashable