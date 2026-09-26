Jääkiekon SM-liigan viime kauden hopeajoukkueen Kouvolan KooKoon kausi on alkanut surkeasti. Joukkue ei ole vielä napannut avausvoittoaan, kun sillä on takana seitsemän ottelua.

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KooKoo hävisi perjantaina Ilvekselle Tampereella peräti lukemin 0-6. Joukkue on kerännyt seitsemässä ottelussa vain yhden pisteen. Se tuli SaiPaa vastaan kärsityssä 1-2-jatkoaikatappiossa. Sarjasijoitus on viimeinen.

– Ei numerot valehtele. Ei ollut joukkueen päivä eikä valmentajankaan tuolla aitiossa. Kotijoukkue oli parempi kaikessa. Ei siinä mitään. Kun on vaikeaa, niin on vaikeaa. Sitä kautta sitten pelaaminen näyttää ajoittain sellaiselta, että ei pystytä yhdessä eikä yksilönä toimimaan sillä tavalla kuin olisi tarkoitus, KooKoo-luotsi Jouko Myrrä sanoi Ilves-ottelun lehdistötilaisuudessa.

– Kyllä sitä varmaan ensiksi etsitään tuolta sydänalasta ja korvien välistä. Sitten kun se löytyy, niin jalat ja peli seuraa perässä, Myrrä totesi.

Murheellista saldoa KooKoon osalta kertovat myös sellaiset faktat kuten päästetyt maalit (32, eniten sarjassa), alivoima- ja ylivoimapelaaminen. Alivoima on toiseksi heikointa ja ylivoima heikointa. KooKoo ei ole tehnyt vielä yhtään ylivoimamaalia. Se on päässyt kokeilemaan ylivoimaa 18 kertaa.