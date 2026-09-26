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Kauhukuvat hiipivät maajussi-Antin mieleen ennen ohjelman kuvauksia | MTV Uutiset

Kauhukuvat hiipivät maajussi-Antin mieleen ennen ohjelman kuvauksia: "Hirvitti, että minut on tänne valittu" 1:56 Antti oli kuvitellut saavansa toisenlaista palautetta Maajussille morsian -osallistumisestaan – todellisuus yllätti Julkaistu 26.09.2026 10:05 Alexia Tänav Ennen Malmgårdin kartanon kuvauksia maajussi-Antin mieleen ilmestyi kauhukuvia siitä, millä tavoin asiat voisivat mennä pieleen. Huoli osoittautui kuitenkin lopulta turhaksi. Maajussille morsian -ohjelman uudella kaudella seurataan tuttuun tapaan neljää maajussia, jotka etsivät rinnalleen sitä oikeaa. Yksi heistä on Maaningalta kotoisin oleva yrittäjä ja neljännen sukupolven maanviljelijä Antti, 26. Antti paljastaa tunteneensa jopa hieman pelkoa suunnatessaan Maajussi-kuvauksiin Malmgårdin kartanolle. Hänen mieleensä hiipi kauhukuvia siitä, millä tavoin asiat voisivat mennä pieleen. – Siinä vaiheessa ei ollut epävarmuutta, kun alun perin päätöksen tein, että haluan lähteä mukaan. Oikeastaan ihan viimeisinä hetkinä ennen Malmgårdiin saapumista minua mietitytti ja hirvitti se, että minut on nyt tänne jatkoon valittu, hän kertoo. Lue lisää: Vappu Pimiä järjestää maajussi-Idalle yllätystreffit: "Tämä nosti karvat pystyyn" Antille aiheutti etukäteen päänvaivaa muun muassa ajatus siitä, jos häntä kirjeitse lähestyneiden henkilöiden joukosta ei löytyisikään oikean tuntuisia ihmisiä, vaan juttu tuntuisi vaivalloiselta. – Sitä mietin, miten tuskaa se tulisi olemaan. Ehkä sitä vähän itse lietsoi tämmöisiä negatiivisia ajatuksia, hän myöntää. Lopulta kauhukuvat olivat vain kauhukuvia eivätkä pelot käyneet toteen. Kuvaukset Malmgårdin kartanolla olivat Antin mukaan mukava ja positiivinen kokemus.

– Tämän ohjelman tekeminen on ollut mielestäni kaikilta osin hauska kokemus. Meillä on sujunut tosi hyvin morsianehdokkaiden kanssa. Ryhmätreffipäivänä oli positiivinen ja rento fiilis, ja minulla on positiivisia ajatuksia, hän sanoo.

Maajussille morsian -kuvaukset ovat olleet Antille hauska kokemus, vaikka hän pelkäsikin muuta.

Antin mukaan pikatreffeillä oli ilmassa jännitystä puolin ja toisin. Etenkin ensimmäiset pikatreffit olivat miehen mukaan hyvin kuumottavat.

– Jännitys oli niin hirveästi läsnä siinä. Fiilis oli sellainen kauhunsekainen. Mutta hyvät treffit kyllä saimme ja se meni hyvin. Siitä se oikeastaan lähtikin, ja olin ensimmäisten treffien jälkeen hyvin helpottunut.

Pikatreffeillä kolme puolisoehdokasta erottui Antin mukaan joukosta. Etenkin yksi heistä yllätti Antin, sillä nainen ei ollut vielä kirjeensä perusteella noussut esiin erityisellä tavalla.

– Hänestä nousi jotain mielenkiintoista, josta halusin vielä enemmän ottaa selvää, hän sanoo.

Malmgårdin kartanolla vietettyjen päivien jälkeen Antilla on luottavainen olo farmiviikon valinnoistaan. Päätökset selkeytyivät ryhmätreffien myötä, sillä tuolloin Antilla oli mahdollisuus tutustua puolisoehdokkaisiinsa rennommassa ja rauhallisemmassa ympäristössä kuin pikatreffeillä.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.