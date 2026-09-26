Ennen Malmgårdin kartanon kuvauksia maajussi-Antin mieleen ilmestyi kauhukuvia siitä, millä tavoin asiat voisivat mennä pieleen. Huoli osoittautui kuitenkin lopulta turhaksi.
Maajussille morsian -ohjelman uudella kaudella seurataan tuttuun tapaan neljää maajussia, jotka etsivät rinnalleen sitä oikeaa. Yksi heistä on Maaningalta kotoisin oleva yrittäjä ja neljännen sukupolven maanviljelijä Antti, 26.
Antti paljastaa tunteneensa jopa hieman pelkoa suunnatessaan Maajussi-kuvauksiin Malmgårdin kartanolle. Hänen mieleensä hiipi kauhukuvia siitä, millä tavoin asiat voisivat mennä pieleen.
– Siinä vaiheessa ei ollut epävarmuutta, kun alun perin päätöksen tein, että haluan lähteä mukaan. Oikeastaan ihan viimeisinä hetkinä ennen Malmgårdiin saapumista minua mietitytti ja hirvitti se, että minut on nyt tänne jatkoon valittu, hän kertoo.
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Antille aiheutti etukäteen päänvaivaa muun muassa ajatus siitä, jos häntä kirjeitse lähestyneiden henkilöiden joukosta ei löytyisikään oikean tuntuisia ihmisiä, vaan juttu tuntuisi vaivalloiselta.
– Sitä mietin, miten tuskaa se tulisi olemaan. Ehkä sitä vähän itse lietsoi tämmöisiä negatiivisia ajatuksia, hän myöntää.
Lopulta kauhukuvat olivat vain kauhukuvia eivätkä pelot käyneet toteen. Kuvaukset Malmgårdin kartanolla olivat Antin mukaan mukava ja positiivinen kokemus.