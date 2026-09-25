JYP-tähti Santeri Huovila loukkasi pahasti HIFK-ottelun toisessa erässä. Taiturimainen pelaaja jouduttiin viemään kaukalosta pois paareilla.
Jyväskyläläisten kultakypärä kaatui kiekollisena pelaajana harhautustilanteessa. Videomateriaalin perusteella näyttää, että JYP-hyökkääjän vasen jalka vääntyy kaatumisen yhteydessä.
Kovissa tuskissaan jään pintaan jäänyt Huovila vietiin Helsingin jäähallin kaukalosta jatkohoitoon paareilla. Huovila näytti olevan tajuissaan kovista kivuistaan huolimatta.
Huovila, 22, on SM-liigan valovoimaisimpia tähtiä. Hän ehti iskeä kuluvalla alkukaudella vajaassa kuudessa ottelussa tehopisteet 1+7=8.
Huovilalla on ollut todella huonoa onnea, sillä hän loukkaantui myös viime kaudella. Hyökkääjä oli ehtinyt rohmuta 33 ottelussa 42 pistettä, ennen kuin vamma päätti kauden.