Paavo Arhinmäki on valmis palaamaan kansanedustajaksi.
Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa.
Arhinmäen mukaan monet ovat toivoneet hänen asettuvan ehdolle.
– Suomella on itsenäisyyden ajan oikeistolaisin hallitus vallassa. Tämä on merkinnyt leikkauksia pienituloisilta, heikennyksiä työntekijöiden asemaan ja hyökkäystä järjestäytynyttä ammattiyhdistysliikettä vastaan, Arhinmäki perustelee Facebookissa.
Arhinmäki sanoo myös Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä.
Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007–2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009–2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina.