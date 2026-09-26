Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä.

Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä.

Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppa -järjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä.

STT kertoo, että uudistuksen myötä myös tuotteista viestinnässä esitetyt yleiset väittämät täytyy jatkossa erikseen perustella. Liian yleisluontoisiksi katsotaan esimerkiksi termit ympäristöystävällinen, vihreä, ilmastoystävällinen, vähähiilinen ja biohajoava.

Poikkeuksena tästä ovat tuotteet, jotka käyttävät viranomaisen hyväksymiä merkkejä, kuten EU-ympäristömerkkiä tai Joutsenmerkkiä.

Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen.

Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on kuuden kuukauden siirtymäaika.