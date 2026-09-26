Huoli Espoossa kadonneista 13-vuotiaista pojista kasvaa.
Espoossa kadonneita 13-vuotiaita poikia ei ole vieläkään tavoitettu, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisista MTV Uutisille lauantaina illalla.
Poliisin mukaan lauantain mittaan on tullut joitakin vihjeitä, joita poliisi on tarkastanut.
Rikoskomisario Jyrki Kallio Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille lauantaiaamuna, että yleisövihjeitä on tullut paljon.
– Lähinnä pääkaupunkiseudulta mutta myös muualta. Poliisi tarkistaa niitä ja tekee aktiivista etsintää, Kallio kertoi.
Kallion mukaan etsintöjä tehdään pääkaupunkiseudulla, jossa poikien oletetaan todennäköisesti yhä olevan. Maastoetsintöjä ei ole tehty.
– En usko, että näillä sääolosuhteilla vietetään öitä ulkona. Todennäköisesti heillä on joku paikka, missä yöpyä, Kallio sanoo.
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Aiemmin on kerrottu, että etsinnän taustalla on läheisten huoli. Yhdessä liikkuvat kaverit eivät ole tulleet kotiin, eivätkä huoltajat ole saaneet heihin yhteyttä.
Poliisin tiedossa ei toistaiseksi ole, että katoamiseen liittyisi rikosta, eikä poikia epäillä mistään rikoksesta.