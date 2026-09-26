Joona Kuivalaisen talkkariura lähti liikkeelle jo teini-iässä.

Kiinteistönhoitaja Joona Kuivalaisen työura alkoi 14-vuotiaana sattumalta, kun hän päätyi isänsä mukana Guslink Foods -yritykseen tekemään pihahuoltoa.

Kiinteistöliiton johtaja ja juristi Jenni Hupli kuvaa kiinteistönhoitoa ”todella vastuulliseksi ja tärkeäksi tekemiseksi”, joka vaikuttaa kiinteistöjen ja huoneistojen arvoon. Huplin mukaan hoitovastikkeesta kiinteistönhuollon osuus voi oikein runsaslumisena talvena olla jopa viidennes.

Kuivalainen ja Hupli kertoivat asiasta Huomenta Suomen haastattelussa perjantaina 25. syyskuuta.

Huplin mukaan talkkarijärjestelmä on vähentynyt.

– Talkkarijärjestelmä itsessään on tietyllä tavalla katoavaa kansanperinnettä. Meidän jäsenistössä lukumäärä kokopäiväisistä talkkareista on valtakunnallisesti noin 50.

– Se on pieni määrä.

Kuivalaisen mukaan asukkaat tarvitsevat apua yhä useammin myös huoneistojen pienissä huoltotöissä.

– Nykyihmiset tarvitsevat apua lähes kaikessa. Ei oikein osata tehdä enää mitään, ei osata rasvata lukkoja eikä avata viemäreitä tai kiristää esimerkiksi oven kahvoja. Niitä kaikkia on tässä tullut 11 vuoden aikana aika paljon.

Kuivalainen kertoo myös luottamuksen ja vaitiolovelvollisuuden korostuvan työssä.