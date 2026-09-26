Olivia Oraksen tapaus puhutti myös Rikospaikan kauden ensimmäisessä Murharyhmässä.
Poliisi tutkii syyskuun alussa kuolleen 27-vuotiaan Olivia Oraksen kohtaloa törkeänä kuolemantuottamuksena.
Samalla rikosnimikkeellä poliisi tutkii myös tapausta, jossa 15-vuotias tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaan Asolassa niin ikään syyskuun alussa.
Murharyhmän uutena jäsenenä aloittanut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander avasi sitä, mistä törkeässä kuolemantuottamuksessa on kyse.
– Kuolemantuottamuksena rangaistaan toisen kuoleman aiheuttaminen huolimattomalla teolla. Törkeä kuolemantuottamus on kuolemantuottamuksen törkeä tekomuoto. Se tarkoittaa, että toisen kuolema on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella ja sen lisäksi edellytetään, että teko myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
– Käytännössä kyse on toisen kuoleman aiheuttamisesta jotain huolellisuusvelvoitetta törkeästi rikkomalla, Melander sanoi.
Kyse ei siis ole tahallisesta henkirikoksesta, kuten taposta tai murhasta.
– Toki se raja saattaa olla näytön kannalta häilyvän pienikin. Kuinka tekijä itse mieltää, että hän esimerkiksi varsin todennäköisesti aiheuttaa jonkun kuoleman eli onko se tahallinen vai tuottamuksellinen teko?
– Se on aika vaikea esitutkinnassa, syyttäjälle ja tuomioistuimellekin joissain tapauksissa, Helsingin poliisin entinen väkivaltarikosyksikön päällikkö Kari Tolvanen sanoi.
Olivia Oras kuoli syyskuun alussa sen jälkeen, kun hän menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa sittemmin suljetuksi määrätyllä Plastic Surgery Center -klinikalla. Poliisi tutkii tapausta.
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