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Olivia Oras kuoli syyskuun alussa sen jälkeen, kun hän menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa sittemmin suljetuksi määrätyllä Plastic Surgery Center -klinikalla. Poliisi tutkii tapausta.

– Se on aika vaikea esitutkinnassa, syyttäjälle ja tuomioistuimellekin joissain tapauksissa, Helsingin poliisin entinen väkivaltarikosyksikön päällikkö Kari Tolvanen sanoi.

– Toki se raja saattaa olla näytön kannalta häilyvän pienikin. Kuinka tekijä itse mieltää, että hän esimerkiksi varsin todennäköisesti aiheuttaa jonkun kuoleman eli onko se tahallinen vai tuottamuksellinen teko?

Kyse ei siis ole tahallisesta henkirikoksesta, kuten taposta tai murhasta.

– Kuolemantuottamuksena rangaistaan toisen kuoleman aiheuttaminen huolimattomalla teolla. Törkeä kuolemantuottamus on kuolemantuottamuksen törkeä tekomuoto. Se tarkoittaa, että toisen kuolema on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella ja sen lisäksi edellytetään, että teko myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Olivia Oraksen ja rapusta löydetyn tytön kuolemissa epäillään samaa rikosta – "Aiheutettu törkeällä huolimattomuudella"

Olivia Oraksen ja rapusta löydetyn tytön kuolemissa epäillään samaa rikosta – "Aiheutettu törkeällä huolimattomuudella"

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Yleensä taustalla liikenneturma

Kuolemantuottamusjuttuja ei ylipäänsä ole Melanderin mukaan kovinkaan paljon.

– Tavallisia ja törkeitä kuolemantuottamuksia on vuosittain yhteensä alle sata mitä tuomioistumiin etenee. Törkeitä kuolemantuottamuksia niistä on 30-40, Melander totesi.

Syy-yhteyden vahvistaminen hankalaa

Olivia Oraksen kuolemaan liittyen epäillään poliisin mukaan lääkäriä tai lääkäreitä.

– Olennaista ja aika vaikeata näissä tapauksissa usein on se, että kuolemantuottamus edellyttää syy-yhteyttä eli kenties väärin tehdyn tai laiminlyödyn hoitotoimenpiteen on oltava syy-yhteydessä siihen, että potilas menehtyy.