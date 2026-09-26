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Sami Hedbergin Huomenta Suomi -haastattelu vuonna 2017 sai villin käänteen | MTV Uutiset

Sami Hedbergin suora televisiohaastattelu vuonna 2017 sai villin käänteen: "Lähti lapasesta" 3:16 Videolla näkyy, mitä tapahtui Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Sami Hedbergin välillä suorassa Huomenta Suomi -haastattelussa vuonna 2017. Julkaistu 26.09.2026 11:06 Aino Haili Vuonna 2017 Sami Hedbergin ja Pirkka-Pekka Peteliuksen Huomenta Suomi -haastattelu sai erikoisen käänteen. Koomikko Sami Hedberg, 45, vieraili Huomenta Suomessa lauantaina 26. syyskuuta. Haastattelun alkuun muisteltiin menneitä ja Hedbergille näytettiin pätkä Huomenta Suomi -haastattelusta vuodelta 2017, jolloin meininki äityi varsin erikoiseksi suorassa lähetyksessä. Tuolloin Hedbergin kanssa haastattelussa oli hänen koomikkokollegansa Pirkka-Pekka Petelius. Haastattelun alkuun juontaja Joanna Kuvaja kyseli kaksikolta siitä, kuinka "pieruhuumori jaksaa naurattaa". Sen jälkeen homma lähti aivan käsistä. Petelius muun muassa hyppäsi Hedbergin syliin ja kertoi pieraisseensa. Kysymyksistä ei tullut mitään Kuvajan nauraessa kaksikon toimille. Lue myös: Sami Hedberg yllätti Viiden jälkeen -ohjelman juontajat kesken loppujuonnon – "Ovi on tuolla" Hedberg seurasi vanhaa haastattelua lauantaiaamuna hymyssä suin.

– Se oli tuollaista komediaheittäytymistä.

Tarkoituksena oli promota Peteliuksen areenashow'ta, jota Hedberg juonsi.

– Mentiin tuonne lähetykseen ja PP sanoi, että "hei nyt, kun ollaan menossa tuohon, niin ei sanota alkuun mitään, ollaan vain ihan hiljaa". Ja olin siihen, että okei, let's do this, katsotaan mihin se lähtee. Se lähti lopulta sitten vähän lapasesta.

Hedbergin mukaan "sisäinen lapsi" pitäisi muistaa koittaa pitää hereillä, ainakin välillä, myös suorissa televisiohaastatteluissa.

– Pirkka-Pekka Peteliuksella se todella aidosti ja kauniisti oli esillä kyllä. Kyllä häneltä tuli se energia siihen, mikä lietsoo minua mukaan.

– Siinä oli hieno hetki itsellä, mitähän olen kymmenvuotiaana tehnyt niitä PP:n hahmoja omassa olohuoneessa vanhemmilleni, ja sitten yhtäkkiä vähän myöhemmin tämän sankarin kanssa tuolla suorassa lähetyksessä.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka huvittava tilanne suorassa lähetyksessä eteni.