Vuonna 2017 Sami Hedbergin ja Pirkka-Pekka Peteliuksen Huomenta Suomi -haastattelu sai erikoisen käänteen.
Koomikko Sami Hedberg, 45, vieraili Huomenta Suomessa lauantaina 26. syyskuuta. Haastattelun alkuun muisteltiin menneitä ja Hedbergille näytettiin pätkä Huomenta Suomi -haastattelusta vuodelta 2017, jolloin meininki äityi varsin erikoiseksi suorassa lähetyksessä.
Tuolloin Hedbergin kanssa haastattelussa oli hänen koomikkokollegansa Pirkka-Pekka Petelius.
Haastattelun alkuun juontaja Joanna Kuvaja kyseli kaksikolta siitä, kuinka "pieruhuumori jaksaa naurattaa".
Sen jälkeen homma lähti aivan käsistä. Petelius muun muassa hyppäsi Hedbergin syliin ja kertoi pieraisseensa. Kysymyksistä ei tullut mitään Kuvajan nauraessa kaksikon toimille.
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Hedberg seurasi vanhaa haastattelua lauantaiaamuna hymyssä suin.